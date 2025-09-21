Quest’anno il tema è libero, e le iscrizioni sono possibili fino al 20 ottobre
Cerveteri, la Biblioteca comunale “Nilde Iotti” lancia la seconda edizione del Concorso di poesia “Caere in versi”
La Biblioteca comunale “Nilde Iotti” di Cerveteri lancia la seconda edizione del Concorso di poesia “Caere in versi”. Confermando l’appuntamento dopo l’esordio positivo dello scorso anno. Novità principale: il tema diventa libero, con l’obiettivo di allargare la platea dei partecipanti.
Le candidature dovranno pervenire alla Biblioteca comunale entro le ore 12:00 di lunedì 20 ottobre 2025, utilizzando il modulo disponibile sul sito de, Comune, e scaricabile qui.
Le modalità di invio sono due: consegna a mano all’ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico, oppure trasmissione via posta elettronica certificata personale all’indirizzo [email protected].
La proclamazione dei vincitori è fissata per sabato 15 novembre alle 18:00, nella Sala Consiliare del Palazzo del Granarone. Per informazioni, chiamare il numero 06 9943285.