Cerveteri, mercoledì 25 settembre la Diocesi incontra i commercianti

La Diocesi Suburbicaria di Porto–Santa Rufina promuove un momento di ascolto e dialogo con i commercianti e i pubblici esercenti di Cerveteri. L’incontro, guidato dal vescovo Gianrico Ruzza, si terrà mercoledì 25 settembre 2025 alle 19:30 presso la Sala Ruspoli, nel centro storico.

L’iniziativa ricalca lo schema e gli interlocutori del recente appuntamento di Ladispoli del 18 settembre, inserendosi nel percorso sinodale che invita la comunità ecclesiale a “camminare insieme”, condividendo esperienze, attese e difficoltà della vita quotidiana. La Chiesa locale intende valorizzare il ruolo delle realtà professionali nel tessuto sociale, favorendo un confronto aperto e costruttivo con la città.