Manziana si esprime per la pace e per il percorso di riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Manziana ha presentato una mozione di grande significato politico e civile, scegliendo di esprimere con chiarezza la propria posizione in un momento storico delicatissimo.

La mozione nasce dalla convinzione che i valori di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani — fondanti della nostra Costituzione e della convivenza democratica — non possano rimanere solo principi astratti, ma vadano difesi e resi concreti attraverso atti di responsabilità istituzionale.

Con questa mozione, Manziana sceglie di dare un segnale concreto di responsabilità istituzionale e di vicinanza a chi soffre a causa di guerre e violenze.

La posizione assunta dal Consiglio Comunale si fonda su alcuni punti chiave:

– la condanna di tutte le guerre e degli atti di violenza sui civili;

– la richiesta di un cessate il fuoco immediato e dell’invio sicuro di aiuti umanitari a Gaza;

– il sostegno alla prospettiva di una soluzione basata su “due popoli, due Stati”, con pari dignità e sicurezza;

– la difesa del diritto internazionale e umanitario come fondamento imprescindibile di ogni convivenza civile;

– la vicinanza a tutte le comunità colpite, senza distinzioni di fede o appartenenza, e l’impegno a promuovere iniziative di solidarietà.

Il Comune di Manziana, pur non avendo competenze dirette in politica estera, ritiene doveroso esprimere un orientamento chiaro: la pace e il dialogo sono l’unica strada possibile per fermare la sofferenza delle popolazioni coinvolte e costruire un futuro di giustizia e convivenza.

È un gesto simbolico ma necessario: un Comune può dare voce a valori universali e unirsi a chi, nel mondo, chiede la fine della violenza e la costruzione di una pace giusta e duratura.

A completamento di questo percorso, il Sindaco si impegna a calendarizzare al più presto il Consiglio Comunale per la votazione della mozione. Un passaggio formale – considerato che il documento è stato sottoscritto da tutti i consiglieri di maggioranza e da alcuni consiglieri della minoranza – ma fondamentale per sancirne ufficialmente l’approvazione.

Un risultato politico che assume ancora più valore, perché frutto di un dialogo proficuo tra maggioranza e opposizione. Di fronte a un tema tanto drammatico e universale, il Consiglio Comunale ha saputo trovare unità, dimostrando come la comunità di Manziana, nelle sue diverse sensibilità politiche, sappia ritrovarsi compatta sui valori fondamentali della pace, della giustizia e della solidarietà.