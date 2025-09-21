Derby, bonifiche pre-match: rinvenute e sequestrate dalla Polizia aste in plastica munite di viti e di lame e mazze in legno – la nota della Questura di Roma:

Il presidio dell’area dello stadio nelle ore alla vigilia del derby della Capitale è iniziato già a partire dalle 4:00 di questa mattina, con un ulteriore anticipo rispetto alla pianificazione del dispositivo di sicurezza varato per la giornata, quando un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica ha sigillato le aree rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio.

Derby, bonifiche pre-match: rinvenute e sequestrate dalla Polizia aste in plastica munite di viti e di lame e mazze in legno

Già dall’alba, gruppi di supporter di entrambe le squadre hanno iniziato a popolare l’area di rispetto dell’impianto sportivo, debitamente monitorati dalle Forze di polizia.

Nel corso delle ore, come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone limitrofe rispetto allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline.

Nella zona di piazza Mancini, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere tra mazze in legno ed aste in plastica munite di viti e di lame.