Santa Marinella, il Comune punta alla creazione di un Polo Culturale e di un Museo Storico

21 Settembre 2025

Il Comune di Santa Marinella ha avviato un ambizioso progetto per la creazione di un Polo Culturale unico, che unirà storia, archeologia e scienza. Il primo passo è stata la presentazione del Comitato Pro Museo Storico Città di Santa Marinella. L’iniziativa, presentata dal Sindaco Pietro Tidei e dalla Consigliera Paola Fratarcangeli, ha come obiettivo primario l’istituzione di un Museo Storico cittadino, affiancando i musei del Castello di Santa Severa. Questo nuovo spazio espositivo, oltre ad ospitare reperti locali, racconterà anche la storia recente della città, a partire dalla sua autonomia nel 1950.

Vogliamo lavorare per ottenere un’autonomia gestionale su tutto ciò che è archeologico nei confini cittadini” – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – “L’iniziativa di oggi è l’alba di un percorso che sarà portato avanti negli anni a venire per valorizzare il nostro patrimonio e creare un unicum culturale“.

È un onore far parte di questo momento storico per la nostra città” ha aggiunto la consigliera Paola Fratarcangeli. “Questo comitato rappresenta la volontà di unire le forze per dare a Santa Marinella il museo che merita, un luogo che celebri la nostra identità e il nostro passato.

Il progetto includerà anche il Parco della Scienza Guglielmo Marconi, dove l’inventore condusse importanti esperimenti. L’obiettivo è creare un polo culturale di grande richiamo turistico. Un vero e proprio volano per l’economia locale. La presentazione del Comitato è stata accompagnata da una mostra fotografica che ha ripercorso la storia della città dal 1888. E da un intervento del Professore Livio Spinelli che ha raccontato aneddoti e testimonianze di illustri personaggi che hanno frequentato Santa Marinella.