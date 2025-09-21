A12 Roma-Civitavecchia, chiusure notturne del ramo di immissione dalla Roma-Fiumicino

Per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi percorre la T93 Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, il ramo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, la Società Autostrade per l’Italia consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, verso Roma, e uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma. Riprendere poi la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, e infine immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.