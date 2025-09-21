Alle ore 17.00 nella sala consiliare di Palazzo Falcone

Ladispoli, domani un convegno sulla nuova legge regionale in materia Urbanistica

Si terrà lunedì prossimo alle ore 17, presso la sala consiliare di Palazzo Falcone, il convegno dal titolo “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”, dedicato alla nuova legge regionale in materia urbanistica, approvata lo scorso 30 luglio 2025.

Ladispoli, domani un convegno sulla nuova legge regionale in materia Urbanistica

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, con i saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Schiboni, assessore regionale a Urbanistica, Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, ed Emanuele Calcagni, direttore della Direzione regionale Urbanistica, Politiche abitative, Pianificazione territoriale e Politiche del mare.

A moderare l’incontro sarà l’onorevole Fabio Capolei, consigliere regionale e segretario della Presidenza del Consiglio del Lazio, nonché membro della commissione urbanistica.

«In occasione dell’entrata in vigore della legge regionale – ha dichiarato il sindaco Grando – invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante convegno sull’urbanistica. Sarà un momento di confronto utile per approfondire le novità introdotte dalla normativa e le opportunità che essa offre ai territori».