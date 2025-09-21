“Il nostro circolo ha partecipato alla IX Conferenza Programmatica del PD a Nettuno: inclusione, diritti e giustizia al centro del dibattito, per trasformare la parola “Pace” in azioni concrete sui territori”

Il PD Santa Marinella e Santa Severa presente alla Festa dell’Unità provinciale: la pace come atto politico comunitario –

“Anche quest’anno, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ha partecipato con entusiasmo alla Festa dell’Unità del PD della Provincia di Roma, giunta alla IX Conferenza Programmatica “Facciamo Pace”, che si è svolta a Nettuno.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:



“Un sentito ringraziamento va al Sindaco Nicola Burrini e alla Segreteria del Circolo PD di Nettuno per l’accoglienza e l’ospitalità in una cornice splendida, affacciata sul mare, simbolo di pace e giustizia.



Per il nostro circolo erano presenti la Consigliera Comunale Paola Fratarcangeli e la Segretaria Lucia Gaglione, che hanno contribuito attivamente ai lavori del Tavolo 4 “Pace è inclusione. Diritti contro odio e disumanità”, coordinato da Valentina Lorenzetti PD Campagnano e arricchito dalla presenza dell’On. Matteo Orfini.



Il tema della pace è stato declinato in tutte le sue dimensioni: dal riconoscimento dei diritti di uguaglianza all’inclusione sociale, dall’accoglienza all’impegno contro le discriminazioni. È emersa con forza la convinzione che la pace non è mai una parola neutra, ma un atto politico concreto, che richiede coraggio e responsabilità.

In un contesto sociale difficile, dove le destre alimentano narrazioni di odio e divisione, il Partito Democratico ha il dovere di proporre una visione alternativa, fondata sulla speranza, sulla giustizia e sulla partecipazione. La nostra comunità politica deve continuare a dare voce ai più fragili, costruendo percorsi condivisi che rafforzino la coesione e i diritti di tutte e tutti.



Ringraziamo il Segretario Provinciale Rocco Maugliani per l’opportunità di confronto e l’On. Nicola Zingaretti per il prezioso contributo fornito alla chiusura dei lavori.



Per il circolo di Santa Marinella e Santa Severa questo appuntamento rappresenta un punto di partenza: insieme a tutto il Partito, calandolo nei circoli, tradurremo le riflessioni emerse in azioni locali, aprendo spazi di partecipazione, rafforzando i processi di inclusione e promuovendo iniziative che rendano concreta la parola “pace” nella vita quotidiana della nostra comunità.”