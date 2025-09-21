Santa Marinella punta a un nuovo polo culturale con un museo storico –

Il Comune di Santa Marinella ha avviato un ambizioso progetto per la creazione di un Polo Culturale unico, che unirà storia, archeologia e scienza. Il primo passo è stata la presentazione del Comitato Pro Museo Storico Città di Santa Marinella. L’iniziativa, presentata dal Sindaco Pietro Tidei e dalla Consigliera Paola Fratarcangeli, ha come obiettivo primario l’istituzione di un Museo Storico cittadino, affiancando i musei del Castello di Santa Severa. Questo nuovo spazio espositivo, oltre ad ospitare reperti locali, racconterà anche la storia recente della città, a partire dalla sua autonomia nel 1950.

“Vogliamo lavorare per ottenere un’autonomia gestionale su tutto ciò che è archeologico nei confini cittadini – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – L’iniziativa di oggi è l’alba di un percorso che sarà portato avanti negli anni a venire per valorizzare il nostro patrimonio e creare un unicum culturale”.

“È un onore far parte di questo momento storico per la nostra città” ha aggiunto la consigliera Paola Fratarcangeli. “Questo comitato rappresenta la volontà di unire le forze per dare a Santa Marinella il museo che merita, un luogo che celebri la nostra identità e il nostro passato.”

Il progetto includerà anche il Parco della Scienza Guglielmo Marconi, dove l’inventore condusse importanti esperimenti. L’obiettivo è creare un polo culturale di grande richiamo turistico, un vero e proprio volano per l’economia locale.

La presentazione del Comitato è stata accompagnata da una mostra fotografica che ha ripercorso la storia della città dal 1888 e da un intervento del Professore Livio Spinelli che ha raccontato aneddoti e testimonianze di illustri personaggi che hanno frequentato Santa Marinella.