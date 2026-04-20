I dati Istat confermano un recupero del settore: crescita annua a +15,3% dopo il calo di gennaio
Costruzioni in ripresa: a febbraio produzione in aumento dello 0,5% –
Segnali di ripresa per il settore edilizio italiano. A febbraio 2026 la produzione nelle costruzioni registra un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente, invertendo la tendenza negativa osservata a gennaio. È quanto emerge dalle stime diffuse dall’Istat, che evidenziano anche un deciso miglioramento su base annua, con un incremento del 15,3%.
Il dato congiunturale segna dunque un ritorno alla crescita dopo un avvio d’anno difficile: a gennaio, infatti, l’indice destagionalizzato aveva mostrato una flessione dell’1,3% rispetto a dicembre, interrompendo una fase positiva durata diversi mesi . Il rimbalzo di febbraio suggerisce una ripartenza dell’attività nei cantieri, sostenuta probabilmente da condizioni climatiche più favorevoli e dalla prosecuzione degli investimenti nel comparto.
Sul fronte tendenziale, la dinamica appare ancora più marcata. L’aumento del 15,3% rispetto a febbraio 2025 indica un rafforzamento significativo del settore, che già nel corso del 2025 aveva mostrato una crescita complessiva solida, con un incremento annuo intorno al 3,9% (4,8% al netto degli effetti di calendario) .
Gli analisti leggono questi dati come un segnale di resilienza dell’edilizia, comparto spesso trainante per l’economia nazionale. Dopo le oscillazioni degli ultimi mesi, la ripresa di febbraio potrebbe rappresentare l’inizio di una fase più stabile, anche se restano incognite legate al contesto macroeconomico e ai costi dei materiali.
In prospettiva, il settore delle costruzioni continua a essere osservato speciale per valutare lo stato di salute dell’economia italiana: la sua evoluzione nei prossimi mesi sarà determinante per capire se la crescita registrata potrà consolidarsi o resterà un rimbalzo temporaneo.