Anche i taxi. Due gli stop generali delle sigle di base

Lunedì disagi treni, bus e navi, scioperi fino a novembre –

Sono già numerosi gli scioperi in programma da lunedì prossimo e fino a metà novembre, sia nazionali sia locali, e di cui due generali, la maggior parte nel settore aereo e ferroviario.

E’ quanto risulta dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Sciopero generale, domani, 22 settembre nel settore pubblico e privato, proclamato dal sindacato Usb per l’intera giornata a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese.

Nel settore ferroviario sarà dalla mezzanotte alle 23; nei settori del trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica sarà sempre di 24 ore ma con varie modalità.

Incrociano le braccia anche i taxi dalla mezzanotte alle 23.59.

Astensione dal lavoro proclamata anche da Cub, Sgb,Adl Varese, Usi-Cit per il trasporto merci su rotaia dalle 21 del 21 alla stessa ora del 22 settembre; per le autostrade 24 di stop dalle 22 del 21 settembre e per i porti per l’intera giornata.

L’altro sciopero generale di 24 ore è stato proclamato per il 3 ottobre dal sindacato intercategoriale Cobas nel settore ferroviario: lo stop comincerà dalle 21 del 2 ottobre.

Il 26 settembre è attesa una giornata di passione nel settore aereo soprattutto a livello aeroportuale per gli scali di Linate e Malpensa. Altre proteste di 24 ore riguarderanno la compagnia aerea Wizz air Malta limited (proclamata dalla Filt Cgil) e Volotea (proclamata dalla Uil trasporti). Ad ottobre sono in programma anche 24 ore di fermo nel settore ferroviario del personale della società Rfi – impianti manutenzione infrastrutture per un’assemblea nazionale e per uno stop indetto da Cobas lavoro privato/coordinamento ferrovieri.