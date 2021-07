Le calze riposanti Hélène Oui sono collant con compressione graduata di alta qualità ideali per i problemi di microcircolazione locale rallentata

Vestire con eleganza e originalità non significa certo dover tralasciare quelli che sono gli aspetti legati al comfort e alla salute.

Le calze, ad esempio, per molte donne non costituiscono un semplice accessorio fashion, ma anche un indumento importante, in grado di infondere per tutta la giornata una gradevole sensazione di libertà e di benessere.

Per questa ragione, scegliere di indossare calze riposanti è la soluzione ideale per prendersi cura della propria salute e delle proprie gambe e, nello stesso tempo, prestare la massima attenzione allo stile: si tratta di un aspetto molto importante, soprattutto per le donne che lavorano tutta la giornata e sono costrette a restare molte ore in piedi.

Si dimostra pienamente consapevole di questa necessità un brand di riferimento come Hélène Oui, che propone questi collant con compressione graduata di alta qualità, ideali da indossare per tutta la giornata, in quanto pensati per correggere problemi di microcircolazione locale rallentata.

Calze riposanti Hélène Oui collant a pressione graduale

I vantaggi dei collant a compressione graduata di Hélène Oui

I collant riposanti di Hélène Oui sono studiati specificamente per rispondere alle esigenze delle donne impegnate in attività che stressano particolarmente gli arti inferiori, offrendo un valido aiuto per stimolare localmente la circolazione e favorire l’ossigenazione dei tessuti.

È possibile, inoltre, scegliere la forza di compressione desiderata, così da avere un maggiore beneficio, in relazione al tipo di necessità personale, sia per quanto riguarda eventuali problemi di circolazione che situazioni lavorative specifiche.

Indossare le calze a compressione graduata è senza dubbio da considerarsi un’abitudine salutare, che fin dai primi giorni si dimostrerà efficace. Naturalmente, per ottenere il risultato desiderato, è molto importante scegliere la taglia adatta e il modello di calze che meglio si addicono al proprio stile di vita.

Le calze elastiche e riposanti ideali, infatti, non devono stringere troppo, per evitare di provare fastidio e oppressione, ma non devono neanche essere troppo morbide, altrimenti l’azione stimolante per la circolazione potrebbe non essere sufficiente.

Come scegliere le calze riposanti ideali

Le calze elastiche a compressione graduata Hélène Oui sono disponibili in diverse varianti di peso e di elasticità, per soddisfare qualsiasi preferenza e per rispondere ad ogni genere di necessità.

In genere, le calze elastiche riposanti offrono una compressione leggera oppure media, dalle caviglie verso l’alto, hanno un peso compreso nei 20 mmHg (millimetri di mercurio) e, pur svolgendo un’azione di stimolazione nei confronti del microcircolo, sono molto confortevoli e non eccessivamente rigide.

Le calze più spesse, il cui peso arriva anche a superare i 50 mmHg, svolgono una compressione piuttosto marcata, che dalle caviglie si estende verso l’alto per tutta la lunghezza della gamba. In questo caso, si parla spesso di vere e proprie calze mediche, da indossare dietro consiglio di uno specialista attenendosi alle indicazioni ricevute.

Le caratteristiche delle calze riposanti Hélène Oui

Il marchio Hélène Oui, punto di riferimento per quanto riguarda le calze femminili più eleganti, confortevoli e glamour, propone una vasta gamma di calze a compressione graduata, con la possibilità di acquistare i modelli preferiti direttamente dallo store online.

Così come per il resto della produzione di calze e collant proposta da questo marchio, anche i modelli riposanti si distinguono per la qualità delle materie prime, la precisione nelle finiture e la raffinatezza del design.

I collant a compressione graduata sono realizzati in materiali come lycra, poliammide ed elastan, e, anche nelle versioni più contenitive e coprenti, garantiscono una vestibilità perfetta e mettono in risalto la linea del corpo con delicatezza ed eleganza.

Sono ideali da indossare in tutte le occasioni della giornata e aggiungono una nota di classe e di femminilità all’outfit, offrendo nello stesso tempo una piacevole sensazione di comfort e di leggerezza.

