Cerveteri, mamma e due bimbi si perdono alle Cascatelle. Sul posto i vigili del fuoco

Una mamma e due bimbi si sono persi durante una escursione alle Cascatelle, nel territorio di Cerveteri. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco che sarebbero riusciti ad entrare in contatto con la famiglia. Le ricerche sono rese più complicate dal fatto che, in alcuni punti, non sono possibili contatti attraverso il cellulare per la penuria di segnale.

I tre avrebbero intrapreso il percorso verso le cascatelle partendo dal cimitero nuovo, ma non avrebbero fatto in tempo a tornare indietro bloccati dal sopraggiungere della sera. Gli uomini della 26a, insieme ai carabinieri, si trovano ora in zona Castel Giuliano dove si troverebbe, in questo momento, la famiglia.

Seguono aggiornamenti

foto di repertorio