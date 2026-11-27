Califano (PD Lazio): “Fondi insufficienti per la difesa delle coste, presenterò un emendamento alla legge di stabilità” –

Nella legge di stabilità regionale i fondi destinati alla difesa e tutela della costa laziale sono insufficienti e, rispetto allo scorso anno, risultano ridotti. È una scelta che non possiamo condividere e che già abbiamo fatto presente all’Assessore competente.

Le coste italiane sono in ginocchio. Tutte le Regioni lamentano da tempo che i fondi nazionali sono del tutto inadeguati a dare risposte strutturali. Di fronte a questa carenza, le Regioni sono abituate a intervenire con risorse proprie. La Regione Lazio, invece, rispetto agli scorsi anni sta investendo meno. È una contraddizione che non possiamo accettare.

I numeri del nostro territorio sono allarmanti. Metà della costa sabbiosa del Lazio è ad alta vulnerabilità, un terzo subisce forti fenomeni di erosione.

Particolare attenzione va riservata alla foce del Tevere, una delle aree più fragili del litorale romano. Storicamente alimentava le spiagge di Ostia, Fiumicino e Fregene con i suoi sedimenti. Oggi dighe, prelievi e interventi a monte hanno creato uno squilibrio che ha accelerato i fenomeni erosivi proprio nei tratti più esposti, come quello compreso tra Fregene, Focene e la foce stessa.

Per questo presenterò un emendamento alla legge di stabilità, chiedendo maggiori risorse per dare risposte concrete ai nostri territori e alle comunità costiere che convivono quotidianamente con l’avanzata del mare. Difendere le nostre coste non è solo una questione ambientale, ma di sicurezza, di economia e di futuro dei territori. Chiederemo con forza che la Regione Lazio faccia la sua parte.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano