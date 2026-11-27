L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi: “Un simbolo che auspichiamo possa crescere rigoglioso come il rispetto per l’ambiente dei nostri piccoli”

Al via dall’Asilo Gino Strada di Cerveteri la Festa dell’Albero: agrumeti in tutte le scuole –

Ha preso il via questa mattina dai piccoli dell’Asilo Gino Strada la Festa dell’Albero 2026 del Comune di Cerveteri. L’Assessore all’Ambiente Alessandro Gnazi, coadiuvato dal personale del verde della Multiservizi Caerite ha consegnato alle educatrici e ai bambini la prima pianta di agrumi prevista dalla festa di quest’anno.

“La Festa dell’Albero di quest’anno ha un sapore speciale – ha dichiarato Alessandro Gnazi, Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri – consegniamo a bambini e ragazzi infatti piante di agrume, che questa estate sono state donate alla nostra città dall’organizzazione della 20esima edizione di Etruria Eco Festival. Un simbolo dunque, di come da grandi eventi culturali possa diffondersi il valore della tutela ambientale: l’auspicio è che questi agrumi possano crescere nel tempo, come è cresciuta la kermesse dell’Eco Festival e come giorno dopo giorno, aumenterà il senso civico e il rispetto per l’ambiente e la natura dei nostri figli”.

“La consegna della pianta di agrume – spiega Gnazi – è stata anche una piacevole occasione per far uscire all’aperto i bambini, che insieme alle loro educatrici si sono cimentati a piantare nuovi semi e a stare a stretto contatto con la terra e con le piante. Proseguiremo con la consegna degli agrumi, già tra l’altro in corso di posizionamento in tante zone del territorio per un ben più ampio progetto di riqualificazione ambientale, in tutte le altre scuole nei prossimi giorni”.