CIVITAVECCHIA – Notte di lavori e modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. Per consentire l’esecuzione di interventi di pavimentazione, a partire dalle ore 22:00 di questa sera, giovedì 26 novembre, e fino alle ore 6:00 di venerdì 27 novembre, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di chiusura.

Nel dettaglio, resterà interdetto al traffico lo svincolo di Civitavecchia Nord, sia in entrata verso Roma sia in uscita per i veicoli provenienti dalla SS1 Aurelia. Contemporaneamente, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “San Liborio Ovest”, situata nel tratto compreso tra Civitavecchia Nord e la barriera Aurelia, in direzione della Capitale.

I percorsi alternativi Per ridurre i disagi alla circolazione durante la fascia notturna interessata dal cantiere, si consigliano i seguenti itinerari alternativi:

Per chi deve entrare in A12 verso Roma: i veicoli leggeri possono utilizzare la stazione di Civitavecchia Sud ; per i mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus l’ingresso consigliato è invece Civitavecchia Porto .

i veicoli leggeri possono utilizzare la stazione di ; per i mezzi pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus l’ingresso consigliato è invece . Per chi proviene dalla SS1 Aurelia e deve uscire: l’uscita alternativa indicata è Civitavecchia Porto.

La regolare circolazione su entrambi i tratti tornerà attiva al termine dei lavori, previsto per le 6:00 di domani mattina.