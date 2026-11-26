“Forza Italia sosterrà Alessandro Grando, candidato a sindaco di Cerveteri. Una scelta politica giusta, coerente, concordata con i vertici del partito, che consolida la compattezza della coalizione di centrodestra sul territorio”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Fabio Capolei.

“Il lavoro amministrativo svolto da Alessandro Grando negli ultimi anni a Ladispoli rappresenta un precedente concreto in termini di gestione, pianificazione e valorizzazione del litorale. Cerveteri ha bisogno di una guida amministrativa solida, con esperienza, in grado di garantire e potenziare lo sviluppo locale”.

“Forza Italia – conclude Capolei – contribuirà alla campagna elettorale con i propri rappresentanti locali e con proposte programmatiche mirate, con l’obiettivo di assicurare alla città un’amministrazione stabile ed efficiente”.