Oggi una delegazione del Comitato Pendolari Litoranea Roma nord ha incontrato il Presidente dell’autorità di regolazione dei Trasporti (ART), Nicola Zaccheo, e gli uffici.

Il Presidente Zaccheo ci ha ascoltato con attenzione per poi sottolineare l’importanza che rivestono comitati come il nostro ringraziandoci per l’impegno e la condivisione delle problematiche e successivamente passare la parola alle direzioni che stanno analizzando le nostre istanze.

L’ART è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Garantisce un sistema di trasporti equo, efficiente e competitivo. Vigila sull’accesso alle infrastrutture, sulla qualità dei servizi e sulla correttezza delle tariffe, tutelando i diritti dei passeggeri e dei consumatori e promuovendo la concorrenza tra gli operatori.

L’incontro, nato della segnalazione dei gravi disagi subiti dai pendolari della linea FL5 da giugno e per tutta l’estate, è stato un importante momento di confronto e condivisione.

L’Autorità si è dimostrata disponibile fornendo al Comitato nuovi approcci e strumenti per migliorare la situazione della linea.

Inoltre, nei giorni scorsi ha avviato un tavolo con la Regione Lazio, Trenitalia e RFI al fine analizzare performance e le condizioni minime che devono essere garantite per quanto riguarda il servizio e le stazioni.

Come Comitato Pendolari siamo soddisfatti dell’incontro e della disponibilità riscontrata e siamo fiduciosi sul fatto che questo rappresenti un ulteriore tassello alla battaglia per un servizio più dignitoso e in linea con gli standard europei.