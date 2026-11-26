Il Lazio accelera sulle terapie oncologiche innovative e apre le porte all’accesso gratuito al Daraxonrasib, il nuovo medicinale indicato per il trattamento del tumore del pancreas metastatico. Il farmaco, già autorizzato dalla Commissione Europea ma non ancora disponibile tramite il Servizio Sanitario Nazionale, potrà essere somministrato ai pazienti della regione grazie a una delibera approvata dalla Giunta guidata da Francesco Rocca.

Il provvedimento recepisce le linee guida della Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa) e punta a garantire tempi rapidi e uniformi. Una volta ricevuta la richiesta dal medico oncologo, la Commissione avrà 7 giorni di tempo per verificare i criteri clinici e molecolari del paziente; in caso di esito positivo, l’ospedale procederà all’approvvigionamento tramite importazione nominale. Per gestire al meglio gli effetti collaterali della terapia orale, la somministrazione sarà concentrata in centri oncologici selezionati, dotati di supporto nutrizionale e dermatologico dedicato. «Di fronte a una patologia aggressiva, le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti», ha commentato il presidente Rocca, auspicando comunque una rapida soluzione a livello nazionale.

La mossa della Regione arriva tuttavia in un clima di tensione istituzionale. Proprio oggi, infatti, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha ribadito di essere al lavoro su un piano nazionale di accesso precoce, esprimendo contrarietà rispetto alle iniziative di acquisto autonome dei singoli territori, ritenute rischiose per la tenuta delle trattative sul prezzo sostenibile del medicinale.