Ascani: “Ci vuole più tempo per andare da Ladispoli a Cerveteri che per arrivare a Roma. Viabilità e traffico, una situazione ormai insostenibile” –

Ci vuole più tempo per andare da Ladispoli a Cerveteri, e viceversa, che per arrivare a Roma. Una considerazione che può sembrare paradossale, ma che descrive efficacemente le difficoltà che quotidianamente vivono i cittadini del nostro territorio.

Si è continuato a costruire abitazioni e ad aumentare il carico urbanistico senza programmare contestualmente soluzioni adeguate sul piano della viabilità e della mobilità. Il risultato è una situazione ormai insostenibile, che incide sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del nostro territorio.

Non si può continuare a far crescere una città senza adeguarne le infrastrutture, senza ripensarne la viabilità e senza una visione complessiva del suo sviluppo.

Sul tema della viabilità e della mobilità cittadina, il gruppo ViVa Ladispoli ha già avviato un confronto, dal quale sono emerse alcune importanti proposte:

Aumentare gli sbocchi in entrata e in uscita dalla città, per alleggerire il traffico e migliorare la fluidità della circolazione.

Potenziare la Polizia Locale, per garantire un maggiore rispetto delle regole legate alla viabilità e ai parcheggi.

Rivedere il Piano Urbano del Traffico, superando le contraddizioni di alcune scelte amministrative che continuano a concentrare eventi, funzioni aggregative e nuovi insediamenti residenziali in aree già congestionate, anziché distribuire meglio servizi e attività sul territorio.

Realizzare parcheggi di scambio nelle aree periferiche della città, collegandoli al centro attraverso un servizio di navette.

Restituire centralità ai pedoni, troppo spesso penalizzati da marciapiedi poco praticabili e dalla scarsa manutenzione della segnaletica orizzontale.

Ripensare la rete delle piste ciclabili, rendendole realmente funzionali e promuovendo la cultura della mobilità sostenibile, soprattutto in una città come Ladispoli, che per conformazione urbana e territoriale si presterebbe particolarmente bene all’utilizzo della bicicletta.

È inoltre indispensabile avviare una seria pianificazione condivisa con il Comune di Cerveteri e con gli enti sovracomunali competenti, perché i problemi della mobilità non si fermano ai confini amministrativi delle nostre città.

La viabilità non può essere una conseguenza delle scelte urbanistiche: deve esserne un presupposto.

Occorre passare dalla gestione quotidiana delle criticità a una vera programmazione del futuro della città, coinvolgendo i cittadini e ascoltando chi vive ogni giorno questi disagi. Su queste proposte vogliamo aprire un confronto con la cittadinanza.

Federico Ascani