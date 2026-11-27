Ascani: “Ci vuole più tempo per andare da Ladispoli a Cerveteri che per arrivare a Roma. Viabilità e traffico, una situazione ormai insostenibile” –
Ci vuole più tempo per andare da Ladispoli a Cerveteri, e viceversa, che per arrivare a Roma. Una considerazione che può sembrare paradossale, ma che descrive efficacemente le difficoltà che quotidianamente vivono i cittadini del nostro territorio.
Si è continuato a costruire abitazioni e ad aumentare il carico urbanistico senza programmare contestualmente soluzioni adeguate sul piano della viabilità e della mobilità. Il risultato è una situazione ormai insostenibile, che incide sulla qualità della vita dei cittadini e sulla competitività del nostro territorio.
Non si può continuare a far crescere una città senza adeguarne le infrastrutture, senza ripensarne la viabilità e senza una visione complessiva del suo sviluppo.
Sul tema della viabilità e della mobilità cittadina, il gruppo ViVa Ladispoli ha già avviato un confronto, dal quale sono emerse alcune importanti proposte:
- Aumentare gli sbocchi in entrata e in uscita dalla città, per alleggerire il traffico e migliorare la fluidità della circolazione.
- Potenziare la Polizia Locale, per garantire un maggiore rispetto delle regole legate alla viabilità e ai parcheggi.
- Rivedere il Piano Urbano del Traffico, superando le contraddizioni di alcune scelte amministrative che continuano a concentrare eventi, funzioni aggregative e nuovi insediamenti residenziali in aree già congestionate, anziché distribuire meglio servizi e attività sul territorio.
- Realizzare parcheggi di scambio nelle aree periferiche della città, collegandoli al centro attraverso un servizio di navette.
- Restituire centralità ai pedoni, troppo spesso penalizzati da marciapiedi poco praticabili e dalla scarsa manutenzione della segnaletica orizzontale.
- Ripensare la rete delle piste ciclabili, rendendole realmente funzionali e promuovendo la cultura della mobilità sostenibile, soprattutto in una città come Ladispoli, che per conformazione urbana e territoriale si presterebbe particolarmente bene all’utilizzo della bicicletta.
È inoltre indispensabile avviare una seria pianificazione condivisa con il Comune di Cerveteri e con gli enti sovracomunali competenti, perché i problemi della mobilità non si fermano ai confini amministrativi delle nostre città.
La viabilità non può essere una conseguenza delle scelte urbanistiche: deve esserne un presupposto.
Occorre passare dalla gestione quotidiana delle criticità a una vera programmazione del futuro della città, coinvolgendo i cittadini e ascoltando chi vive ogni giorno questi disagi. Su queste proposte vogliamo aprire un confronto con la cittadinanza.
Federico Ascani