Calcio femminile, Cerveteri Woman vuole vincere contro il Calions

Il Cerveteri Woman torna a giocare in casa contro il Calions di Cisterna di Latina: obiettivo delle verdazzurre è la vittoria, dopo la sconfitta subita in rimonta nel derby contro il Ladispoli.

Una sconfitta che brucia e che ha visto le ragazze allenarsi duramente.

“In questo momento in noi c’è un doppio sentimento – dichiarano le calciatrici del Cerveteri Women – da un lato c’è delusione per la partita persa contro il Ladispoli.

Eravamo in vantaggio di due reti e perdere un Derby non è mai bello. Ma dall’altro c’è anche la consapevolezza di ciò che possiamo e sappiamo fare.

Dobbiamo continuare ad impegnarci, a lavorare e a correre a testa bassa, allenamento dopo allenamento per far sì che poi in partita tutto quanto prepariamo durante la settimana trovi applicazione in campo contro le avversarie”.

La gara di domenica scorsa per il Cerveteri Women è stata occasione anche per scendere in campo con la seconda maglia, il kit gara “da trasferta” che vede come main-sponsor il Todis di Giorgio Morazzoli. All’esordio in campionato invece, toccò alla maglia “casalinga”, realizzata con il Centro Ortopedico Vitaliti.

“Quest’anno al nostro fianco, oltre che tantissimi supporter e simpatizzanti, si sono schierati tantissimi sponsor – aggiungono le calciatrici del Cerveteri Women – oltre ai tantissimi imprenditori e commercianti, hanno scelto di sostenerci il Centro Ortopedico Vitaliti e il Todis, main-sponsor sulle nostre maglie di gara e l’azienda Farmaceutica MonteFarmaco, che ha scelto di sostenere la nostra squadra offrendoci un grandissimo contributo con i propri prodotti”.