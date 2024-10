Una campagna di sensibilizzazione per informare su una delle più diffuse truffe online

Allarme della Polizia: sempre più frequente il falso trading online –

Produce milioni di euro di guadagni illeciti la truffa informatica sulle finte attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete: trading online, ma con l’inganno.

E questa, come altre pratiche illecite tramite Internet, attira fortemente l’attenzione della criminalità organizzata.

Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online, con un incremento del 12% rispetto all’anno precedente, per un valore complessivo dei fondi sottratti di oltre 111 milioni di euro.

I falsi investimenti finanziari vengono pubblicizzati con messaggi creati ad hoc, capaci di indurre gli utenti del web a fidarsi di proposte ingannevoli, grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende.

I criminali oggi usano anche i software di intelligenze artificiale per confezionare messaggi sempre più credibili, come ad esempio produrre dei veri e propri video promozionali usando i volti di personaggi noti della finanza o della televisione a cui si riesce ad attribuire parole mai dette per promuovere l’offerta-truffa.

I canali usati per agganciare le vittime sono tra i più disparati, dalle telefonate a messaggi sui social network e perfino tramite i siti di incontri. Il tutto per carpire la fiducia di chi crede di affidare dati personali e denaro a broker professionisti.

Tutto ha inizio con la richiesta di una piccola somma per poi spingere le vittime ad investire sempre più denaro mostrando un rapido rendimento per poi arrivare al culmine della truffa: l’ultima fase consiste nella richiesta del versamento di presunti “costi di sblocco” per recuperare il capitale investito, ma in nessun caso il denaro versato tornerà nella disponibilità della vittima.

La miglior soluzione per contrastare il fenomeno è la prevenzione.

La Polizia stila una lista di semplici consigli per evitare di cadere nell’inganno di criminali senza scrupoli:

Non credere alla promessa di guadagni fuori mercato.

Non condividere dati personali, bancari, credenziali di accesso con presunti agenti finanziari.

Verifica l’attendibilità chi ti propone l’investimento, visitando i siti della Consob e della Banca D’Italia.

Utilizza esclusivamente piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari.

La richiesta di un pagamento ulteriore, con il pretesto di sbloccare il capitale investito, è la modalità utilizzata dai cybercriminali per estorcere altro denaro che non verrà comunque restituito.

Poi l’invito a denunciare se si è vittima: la tempestività è fondamentale per attivare gli accertamenti volti all’identificazione degli autori e al possibile recupero delle somme.

Per informazioni e segnalazioni rivolgiti alla Polizia Postale tramite il sito ufficiale www.commissariatodips.it.

“Qualunque cosa accada, hai diritto ad essere tutelato”, scrive la Polizia Postale in un comunicato ufficiale per presentare la nuova campagna di sensibilizzazione promossa dal testimonial Fortunato Cerlino: https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/falso-trading-online-una-truffa-sempre-piu-frequente-attenzione-alle-promesse-di-facili-guadagni/index.html