Share Pin 0 Condivisioni

A lanciare l’allarme lo scorso sabato erano stati i volontari delle Guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri dopo il ritrovamento di alcune bustine di veleno topicida nell’area di via Trevignano

Bustine di veleno al parco di Marina di Cerveteri, controlli dei Carabinieri –

Bustine di veleno al parco di Marina di Cerveteri, controlli dei Carabinieri

Sopralluogo dei Carabinieri di Campo di Mare ieri nelle aree verdi della frazione di Marina di Cerveteri.

Dopo l’allarme lanciato dai volontari di Fareambiente, sulla presenza di bustine contenenti veleno topicida, i militari hanno effettuato ulteriori sopralluoghi. (leggi qui)

Per fortuna non sono stati fatti ulteriori ritrovamenti ed è stata posizionata cartellonistica di attenzione.

“Ci teniamo a sensibilizzare i proprietari degli animali a prestare attenzione durante le loro passeggiate e in particolar modo nell’area interessata”, hanno scritto da Fareambiente.

“Il veleno – hanno proseguito – è una minaccia per gli animali domestici e selvatici ed è un rischio per la salute pubblica. Chi avvelena compie un reato grave, crudele e inutile, il veleno uccide in maniera indiscriminata e provoca sofferenze indicibili”.

(torna a Baraondanews)