Il comitato società civile Italia Viva di Cerveteri in linea con le considerazioni del senatore e in particolare con il Mes, il Recovery Find e la mancanza di attenzione ai giovani

“Il Comitato società civile Italia Viva di Cerveteri è perfettamente allineato a tutte le considerazioni effettuate dal Senatore Matteo Renzi sulla situazione politica attuale e, nello specifico, alle tematiche relative al MES, alle critiche sul documento del Recovery Fund e alla mancanza di attenzione ai nostri giovani”

“Vogliamo richiamare l’attenzione sulla sostanza delle tematiche di attualità aldilà delle simpatie personali e delle posizioni partitiche – ha detto Maurizio Falconi, consigliere comunale di Italia Viva – Utilizzare i soldi del MES immediatamente per la sanità ci sembra un problema di sostanza che doveva già essere risolto in primavera”.

“E non ci sono più scuse sulle “condizionalità”: il Recovery Fund ha vincoli ben superiori al MES. I soldi per noi vanno presi subito e spesi per la nostra salute”.

Cerveteri, Falconi: “Le attuali posizioni politiche di Renzi sono sacrosante”

“Per quanto riguarda il documento sul Recovery Fund proposto da Conte esistono forti dubbi”.

“A nostro avviso è fondamentale orientare gran parte delle risorse verso Infrastrutture, cultura e ambiente, che creano lavoro vero, piuttosto che continuare ad elargire bonus, aiuti e ristori totalmente a debito e sulle spalle dei giovani, praticamente dimenticati nel documento del governo sul Recovery e solo da noi rimarcato”.

“Se si pensa che sono dedicati loro solo 2,1 miliardi, la metà di quanto previsto per la parità di genere e un decimo di quanto previsto per il bonus del 110% penso che ce ne dovremmo vergognare, come italiani, solo per averlo pensato”.

“Ma la cosa che dovrebbe maggiormente ferirci, continua Falconi, è la litania sull’opportunità di critica al governo e al rischio di crisi in un momento così delicato per il Paese”.

“Questo lo riteniamo particolarmente grave perché pone l’esecutivo al di sopra di qualsiasi critica, qualunque sia il suo operato. Il monito sembra essere “tutti in silenzio e non disturbate il manovratore qualunque cosa faccia o non faccia”.

“Per noi non è così – ha concluso Falconi – In questi giorni si prendono decisioni fondamentali e improcrastinabili per i prossimi 10 anni e se non siamo d’accordo lo dobbiamo dire ad alta voce. Concentriamoci sul merito delle proposte e quelle di Italia Viva sono sul “tavolo”.

