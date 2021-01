Marina di Cerveteri, veleno topicida disseminato nell’area verde di via Trevignano

Share Pin 0 Condivisioni

Le Guardie Ecozoofile di Fare ambiente invitano i proprietari degli amici a quattro zampe a prestare attenzione

Marina di Cerveteri, veleno topocida disseminato nell’area verde di via Trevignano –

E’ allarme avvelenamento animali a Marina di Cerveteri. A lanciare l’allarme sono le Guardie ecozoofile di Fare ambiente.

Durante un sopralluogo sono state avvistate diverse bustine contenenti veleno topocida nell’area verde di via Trevignano.

Proprio qui un cane è stato salvato in extremis.

“A rischio – spiegano le guardie ambientali – non vi sono però solo gli animali domestici o selvatici, ma anche i bambini che potrebbero essere attratti dal colore sgargiante degli involucri”.

Sul posto sono stati eseguiti tutti gli accertamenti del caso e sono stati allertati gli organi preposti.











Marina di Cerveteri, veleno topocida disseminato nell’area verde di via Trevignano

E le guardie ambientali ricordano che “la Legge del 20 luglio 2004 n. 189, ‘Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate’ ha infatti apportato delle modifiche al Codice Penale, introducendo il titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali “ con gli articoli 544 bis (sanzioni penali per: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” e 544 ter (sanzioni penali per: ”Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”)”.