Brusaferro, calo curva contagi e morti

“La curva in Italia è in decrescita” annuncia il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro analizzando i dati del monitoraggio settimanale della Cabina di Regia sull’andamento della pandemia. La decrescita è lenta ma è presente in tutte le regioni, mentre si incomincia a vedere anche un calo sulla curva della mortalità. L’età media dei nuovi casi di Covid scende a 41 anni, mentre l’età media dei ricoveri scende a 65 anni e c’è un certo aumento di casi fra i più giovani. Decrescono i casi fra gli over-80 grazie ai vaccini.