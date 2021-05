Share Pin 7 Condivisioni

Di Maio: dal 16 maggio superare il coprifuoco –

“Tutti vogliamo uscire da questo incubo. Il tema è non tornarci dopo pochi mesi. Stiamo lavorando per far tornare i turisti. Credo che il 16 maggio sia una data auspicabile per superare il coprifuoco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Di Maio, mentre i dati sul calo dei contagi continuano a essere incoraggianti. La maggioranza si esprime compatta sul chiedere al governo la revisione del coprifuoco: eliminarlo o spostarlo a mezzanotte. Unanimi anche le Regioni per lo spostamento almeno alle 23.