Bracciano, Tondinelli: “Esonero Tosap fino a tutto ottobre”

Lo rende noto il Sindaco di Bracciano Armando Tondinelli. “Con riserva di proroga”

Così il Comune di Bracciano in una nota diffusa dal proprio profilo social: “Comunicazione del Sindaco Armando Tondinelli. Esonero dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap) fino a tutto ottobre con riserva di proroga. Per tutti gli avvisi di liquidazione, gli atti di accertamento, di controllo, di ingiunzione e di riscossione coattiva, nonché gli inviti bonari di pagamento eventualmente recapitati ai Cittadini nel periodo dal’8 marzo e fino al 31 maggio 2020, la data di scadenza di pagamento riportata dovrà intendersi come 30 giugno 2020, e che, in nessun caso, per il tardivo pagamento tra la data riportata nell’avviso e il 30 giugno, potranno applicarsi oneri ulteriori, quali interessi e sanzioni a carico dei contribuenti debitori. Ci teniamo a specificare che non applicheremo tasse extra a chi è in ritardo con i pagamenti e per la tassa di occupazione di suolo pubblico abbiamo predisposto un esonero, per cui i soldi non verranno richiesti indietro nei mesi prossimi ne a rate ne in diverse soluzioni. Forza Bracciamo, insieme ce la faremo!”