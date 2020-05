Calcio. “Grazie Cerveteri, sei nel mio cuore” D’Aponte si congeda così dai verdeazzurri

Condividi Pin 1 Condivisioni

Al suo posto? Spicca il nome di Mursia

“Cerveteri la porterò nel cuore”. Poche parole, ma per buoni intenditori. Daniel D’Aponte ha voluto ringraziare che gli ha offerto la possibilità di fargli vivere un’esperienza indimenticabile. La fine del rapporto, ormai ufficiale, non può non essere sancita da parole di commiato. “Vado via con la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro e ottenuto un ottimo risulalto, tutto questo grazie alla famglia Accurso, il presidente Ranieri e il dg Gnazi – commenta – ho fatto una mia scelta, spero giusta. Auguro al Cerveteri di vivere l’Eccellenza con la serenità e la competenza di una società che può fare bene”. Il destino di D’Aponte, infatti, sembra scontato che sia a Ladispoli, ancora da capire in quale veste. Fin quando non sarà resa ufficiale la permanenza del Ladispoli in serie D, allo stop del campionato al penultimo posto, è difficile dare un interpetrazioni al futuro. Ora la società etrusca lavorerà sul domani, iniziando a trovare la figura del diesse di estrema importanza in un campionato come l’Eccellenza. Piace Alessio Mursia dell’Aranova, anche egli giovane e preparato, ma si potrebbe puntare anche su una persona di esperienza e di età più avanzata.