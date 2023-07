Bracciano, Crocicchi: “Approvati consigli di quartiere e frazioni”

Crocicchi: “Sono stati approvati dal Consiglio comunale i regolamenti su Consigli di quartiere e Frazioni e Consulte”

“Sono stati approvati dal Consiglio comunale i regolamenti su Consigli di quartiere e Frazioni e Consulte. Dopo un anno di confronto e partecipazione attiva, venerdì scorso abbiamo istituzionalizzato questi strumenti che ci permetteranno di governare in maniera ancora più partecipata la nostra Bracciano.



I Consigli di quartiere e frazioni e le Consulte saranno spazi dedicati alla discussione e al confronto, che restituiranno ai cittadini la possibilità di approfondire le questioni, esprimere le proprie opinioni e aiutarci a prendere decisioni importanti. I cittadini saranno i veri protagonisti di questo processo!

La mia Amministrazione ha scelto questa strada consapevole delle sfide che comporta, ma con l’ambizione di cambiare il rapporto esistente tra i cittadini e l’amministrazione, tra coloro che vivono il territorio e chi lo governa. Insieme, possiamo fare la differenza. Basta decidere di mettersi in gioco e dare il proprio contributo.



L’approvazione dei regolamenti ci permette di aprire, nelle prossime settimane, gli avvisi per chi desidera far parte di questi organismi. I Consigli di quartiere e frazioni e le Consulte diventeranno operativi a partire da settembre, aprendo così una nuova fase per la nostra città. È un momento emozionante in cui tutti noi potremo partecipare attivamente alla gestione della nostra comunità.



Siamo fiduciosi che questa iniziativa porterà a una maggiore qualità della democrazia collaborazione e trasparenza . Ci prendiamo l’impegno insieme a tutte e tutti di rendere Bracciano un luogo ancora migliore in cui vivere” Così in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi