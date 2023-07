La lettera del Preside Agresti: “Non arrendetevi mai e ricordate che solo voi potete scegliere la vostra strada”

Con la cerimonia dei migliori si conclude l’anno scolastico, la lettera del Preside Agresti: Con la cerimonia di ringraziamento e gratificazione delle ragazze e dei ragazzi, che, agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di studi, hanno ottenuto il massimo dei voti, molti con la lode, sono ormai terminate le attività relative all’anno scolastico 2022-2023 e ci si prepara ad organizzare il nuovo anno scolastico che vedrà, per la “Corrado Melone” di Ladispoli e la “Don Lorenzo Milani” di Cerveteri, aprirsi (il 14 settembre con l’open school, e venerdì 15 settembre con l’inizio delle lezioni) una nuova avventura.

Grazie alla fantastica squadra composta dalle professoresse Stefania Pascucci e Jessica D’Aurea, rispettivamente prima e seconda collaboratrice alla “Melone”, alle insegnanti Maria Di Matteo, Claudia Paolangeli e Stefania Di Berardino della “Don Milani”, anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare e svolgere, con enorme successo e grande piacere di tutti i presenti, la ormai famosa cerimonia di ringraziamento e gratificazione degli studenti migliori.

In poco tempo, questo incredibile team, composto da donne fantastiche ed appassionate, è riuscito a trovare una degna cornice della festa nella location del “Papeete club”, concessoci grazie alla generosità di Michela Ciampa e Franco Di Nallo e a procurare i doni per i ragazzi meritevoli, chiedendo ai titolari delle varie attività commerciali del territorio ed agli amici qualcosa da offrire agli studenti, per dimostrare che l’impegno, la dedizione ed i risultati eccellenti sono stati riconosciuti ed apprezzati.

A tale proposito, un ringraziamento particolare va alla infaticabile signora Alessandra Fattoruso per averci supportato nel reperire alcuni dei “premi” per i nostri studenti. Grazie anche alle prof.sse Pina Ruggiero e Claudia Amore e all’ins. Claudia Falanga per l’aiuto offerto nell’ultimare il confezionamento delle buste contenenti i doni.

Fa piacere sottolineare che la risposta in termini di generosità dei commercianti e degli artigiani anche quest’anno è stata ammirevole. Ecco, in ordine alfabetico, gli amici dei nostri ragazzi che hanno voluto omaggiarli in questa occasione:

Con la cerimonia dei migliori si conclude l’anno scolastico, la lettera del Preside Agresti

Antica pizzeria – tavola calda, pizzeria

Bar – Borgo San Martino

Bar Mimosa – Valcanneto

Ben Di Bio – Naturasì – negozio alimentare di prodotti biologici

Benedetto – pasticceria artigianale

Black sand – bar, pasticceria, bistrot, tavola calda

Capellimania – profumeria e forniture per parrucchieri ed estetiste

Cartelle – cartolibreria

Ciani – pizzeria

Compagnia della bellezza – parrucchiere di Nicoletta Tonni

Daste – sanitaria di Daniela e Stefania Ciarlantini

Digicam s.r.l. – società informatica di Roberto Cama

Discount viale Italia 104 – emporio

Elle Cafè – bar

Gioca & Studia 2 snc – Giocheria

Grilli – ottica

Helamani – gelateria

Il Forno – panetteria e pasticceria artigianale di Del Pivo Andrea & C.

La Maison Verte – articoli da regalo

La Palma – associazione sportiva

La Spiga d’oro – pizzeria

La Triaca – erboristeria

Lexup – startup in ambito legal tech di Simona Baseggio

Lookmania – parrucchiere

Molto – stabilimento balneare

Mondadori – libreria

Per Lui & Per Lei – abbigliamento

Scritti & manoscritti – libreria

Sherasade – centro estetico

Street 51 Barber – barberia

Tamà – associazione culturale di Alessandra Fattoruso

Tattoo music – negozio strumenti musicali

A questi benefattori va aggiunto “Aquafelix” che ha offerto a tutte le ragazze ed i ragazzi premiati un ingresso gratuito ciascuno al water park di Civitavecchia (basterà presentarsi al botteghino e pronunciare il proprio nome per vedersi aprire le porte di accesso).

Hanno preso parte alla festa, l’assessora alla pubblica istruzione di Ladispoli, dottoressa Margherita Frappa, che nel corso dell’anno è sempre stata presente durante gli eventi organizzati dalla nostra scuola e sempre disponibile al confronto, i due presidenti dei consigli di Istituto, Laura Morresi e Luca Massenti, che hanno gestito a meraviglia i due organi collegiali supremi, ma soprattutto i ragazzi delle due orchestre “Don Milani” e “Melone” esibitesi la prima con l’inno europeo (per ricordare che siamo tutti fratelli) e la seconda con una suite di meravigliose danze rinascimentali. Il loro dono, offerto principalmente ai loro compagni meritevoli, è stato, in realtà, un omaggio incantevole offerto a tutti i presenti i quali, con il dolce sottofondo delle onde del mare, hanno gustato ed apprezzato la meraviglia della musica eseguita da ragazzi stupendi, magistralmente diretti dai maestri Angelo Colone e Sergio Cozzi. Oltre ai maestri, il ringraziamento sentito va anche ai docenti dei singoli strumenti: Patricia Vargas e Enrico Renzi (violino), Antonietta Frabotta (pianoforte) e Evi Baba (flauto traverso), oltre, ovviamente a Sergio Cozzi (clarinetto) e Angelo Colone (chitarra). Non solo le dolcissime melodie hanno catturato tutti i presenti, ma la compostezza, la precisione, il rigore di questi giovani durante le esibizioni sono stati aspetti lodevoli di un atteggiamento di rispetto verso la musica e verso il pubblico. Fra questi ragazzi fantastici e i veri professionisti della musica non esiste alcuna differenza.

Alcune polemiche sono sorte anche quest’anno da parte di ignoranti che non ci conoscono, non conoscono la Scuola italiana e non conoscono l’amore per lo studio. In un mondo dove l’arroganza, l’ignoranza, la volgarità e la faciloneria stanno distruggendo il nostro ambiente, la nostra società e la nostra stessa esistenza, abbiamo voluto esprimere la nostra ammirazione per questi ragazzi che ci rendono ottimisti per il futuro, perché sarà vissuto da persone serie, belle dentro e fuori, come loro. Abbiamo voluto ringraziare, con una semplice cerimonia, questi ragazzi che hanno creduto nello studio. A loro vogliamo porgere i nostri complimenti perché le operazioni degli scrutini relativi all’anno scolastico 2022/2023 si sono concluse evidenziando, nelle valutazioni finali, un risultato che li ha condotti ad essere fra i migliori delle due scuole. A loro l’encomio ed il ringraziamento perché esistono e sono curiosi, intelligenti e diverranno, grazie allo studio, forti e sicuri. Studiando avranno la possibilità di comprendere la realtà e le persone che ci circondano, in tal modo assicurando la libertà ed il rispetto dei diritti di tutti. Come dar torto ad Aristotele che scriveva: “Gli uomini colti sono superiori agli incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti”? Noi siamo convinti, con Nelson Mandela, che “L’istruzione è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo” e di questi ragazzi sentiremo parlare in futuro. Leggete i loro nomi, ne ritroverete in futuro fra i “grandi”:

Alimonti Elisa,

Angeletti Flaminia,

Assaad Sara,

Baccini Mattias Raffaello,

Bozzelli Leonardo,

Burranca Samuele,

Calvo Chiara,

Carazzi Vittoria,

Cardone Matilde,

Cattaruzza Giorgia,

Cerioni Simone,

Da Lozzo Lorenzo,

Di Criscio Sofia,

Di Placidi Matteo,

Dumea Alessia,

Ghergut Sara Maria,

Lascu Matteo Constantino,

Lorent Angelo Emanuel,

Mannarino Delia Valentina,

Marotta Giorgia,

Mastrodonato Davide,

Montini Agnese Maria,

Moscatelli Susanna,

Nastro Monica,

Orsini Matteo,

Pinto Marco,

Pirozzi Chiara,

Piscini Anna,

Popovici Elisa Ionela,

Porfido Alex,

Prisco Valentina,

Santini Giuseppe Maria,

Sestili Sofia,

Stella Daniele,

Tessari Claudia,

Tosi Marta,

Troiani Matilde,

Turcanu Marta,

Usai Giulia,

Valentini Flavio,

Villa Giulio,

Voci Giorgia,

Wang Yifei,

Wehbe Karima.

Non sappiamo cosa queste ragazze e questi ragazzi desiderino fare da “grandi”, ma certamente, qualsiasi percorso intraprenderanno, con la curiosità, la passione, la determinazione e l’impegno che li caratterizzano, consentirà loro di lasciare un bellissimo e duraturo segno in questo Mondo, spesso triste e cattivo a causa dell’ignoranza e di chi la cavalca. Sarà un Mondo che loro cambieranno perché hanno la forza per non arrendersi, perché “Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”. Perciò a loro tutti noi lavoratori della conoscenza della “Melone” e della “Don Milani” e quanti hanno partecipato direttamente o indirettamente alla cerimonia diciamo:

“Non arrendetevi mai e ricordate che solo voi potete scegliere la vostra strada: nessuno ha il diritto di distruggere i vostri sogni che sono la vostra vita!

Riccardo Agresti