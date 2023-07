Il Gemellaggio tra Cerveteri e Fürstenfeldbruck si rinnova, il Sindaco Gubetti: “Momento di dialogo e condivisione di esperienze”

L’Amministrazione cerite contraccambia l’ospitalità e invita le città gemellate alla 60esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”

Cinquant’anni di storia, mezzo secolo di amicizia. Un rapporto solido che continua e si rafforza. Ha fatto ritorno a Cerveteri la Delegazione dell’Amministrazione comunale caerite, che guidata dal Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, è stata ospite a Fürstenfeldbruck in Germania, dove insieme a diversi componenti della Giunta e del Consiglio comunale ha rinnovato e nuovamente sottoscritto il rapporto di Gemellaggio con la città tedesca. I gemellaggi tra città costituiscono da sempre un importante meccanismo per la creazione di una cittadinanza europea attiva, uno strumento che continua a dare buoni frutti.

Tre giorni di incontri istituzionali, uno scambio culturale e di esperienze, che ha rappresentato anche l’occasione per pianificare nuove iniziative di collaborazione per favorire scambi tra studenti delle scuole superiori di Cerveteri e quelle di Fürstenfeldbruck.

A comporre la Delegazione etrusca, il Vicesindaco Federica Battafarano, gli Assessori Riccardo Ferri e Francesca Appetiti, i Consiglieri comunali Arianna Mensurati, Linda Ferretti, Gianluca Paolacci ed Emanuele Vecchiotti, i Delegati Arianna Pietrolati, Daniele Segnini e Manuele Parroccini e il Segretario Generale del Comune di Cerveteri la Dottoressa Daniela Ventriglia.

Giunti a Fürstenfeldbruck anche i musicisti del Gruppo Bandistico Cerite diretti dal Maestro Augusto Travagliati, che dopo l’esperienza dello scorso anno alla Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, in cui fu Cerveteri ad ospitare la banda tedesca, si sono nuovamente esibiti insieme al locale gruppo bandistico.

“I viaggi di Gemellaggio non sono una semplice occasione di festa come si può comunemente pensare – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ma rappresentano un momento di dialogo e di messa a confronto tra amministrazioni locali, in cui si condividono esperienze e si progettano iniziative per il futuro per far crescere le nostre comunità. Vogliamo infatti far sì che si verifichino maggiori occasioni di scambio culturale tra i giovani delle nostre città, con viaggi di istruzione e incontri. Rafforzare il rapporto di amicizia tra due città ha un valore ancora più importante, soprattutto in questo particolare periodo storico in cui nel nostro Continente soffiano minacciosi venti di guerra con il conflitto tra Russia e Ucraina. Nel passato i gemellaggi sono stati strumenti fondamentali per la riconciliazione tra popoli dopo la Guerra, ed oggi, mezzo secolo dopo, aver confermato questo rapporto di unione è motivo di grande orgoglio”.

“Torniamo da questa esperienza arricchiti interiormente, consapevoli di aver vissuto un grande viaggio istituzionale e umano – ha aggiunto il Sindaco Elena Gubetti – ringrazio con l’occasione il Sindaco della città di Fürstenfeldbruck per la straordinaria cerimonia organizzata e per la squisita accoglienza. Insieme al Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia, da sempre attivo sul tema dei Gemellaggi, siamo già al lavoro per contraccambiare la loro straordinaria ospitalità: abbiamo infatti invitato in occasione della 60esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che si terrà in Agosto, sia la città tedesca che le altre due città gemellate di Livry – Gargan e di Almuneacar. Ora più che mai dobbiamo continuare ad integrare le nostre comunità perché solo con la pluralità e la sussidiarietà che sono alla base del concetto di Unione Europea, sapremo uscire insieme dalla crisi a livello europeo che stiamo vivendo”.