Il centrocampista: “Possiamo fare bene, abbiamo i mezzi per giocarci la gara a viso aperto”

Bracaglia spinge il Cerveteri, domenica esordio a Tolfa –

Vigilia di alta tensione in vista della prima a Tolfa: i Cervi iniziano con una trasferta insidiosa e contro una squadra tra le favorite per la vittoria del campionato.

I verde azzurri stanno preparando la gara con tanta voglia di fare bene: Andrea Bracaglia, centrocampista al secondo anno con la maglia etrusca è carico in vista di domenica.

“Se giochiamo come abbiamo fatto a Santa Marinella, possiamo portare via un risultato positivo. È una gara complicata, in un campo molto difficile. Ci vorrà impegno, attenzione e grinta.

Non sarà una partita facile, dobbiamo avere il coraggio di capire che possiamo fare bene.

Siamo giovani, vero, ma abbiamo anche qualità, che stiamo mettendo in atto con un mister che ci fa applicare e ci segue in tutto. A Tolfa non dobbiamo deludere”, conclude il centrocampista

Intanto Ferretti sta provando la squadra da schierare domenica, con le defezioni di Brizioli e Spaccarotella fermi per squalifica.

Partite con un risultato positivo, avrebbe un effetto sul derby con il Ladispoli del 28 settembre tanto atteso dalla tifoseria verde azzurra.