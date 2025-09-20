 
Roma Litorale e provincia

Regione Lazio, presentato il Piano triennale per la difesa integrata della costa

20 Settembre 2025

Più spiagge, più sicurezza. Per la prima volta una pianificazione di ampio respiro, finanziata con 90 milioni di euro, per la salvaguardia del litorale

Proteggere la bellezza delle coste laziali e dei suoi beni storici e paesaggistici dagli effetti dell’erosione e dei cambiamenti climatici attraverso una programmazione integrata di opere di difesa a medio-lungo termine. È questo l’obiettivo strategico del “Piano per la difesa integrata della costa del Lazio”, redatto dall’Assessorato alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, e finanziato con 90 milioni di euro.

Il Piano è frutto di una visione che mira a integrare tre elementi:

•             l’analisi scientifica dei fenomeni; 
•             la programmazione degli interventi di mitigazione su Unità Fisiografiche (UF)* e non, su singoli tratti di litorale; 
•             il monitoraggio e la manutenzione dei lavori avviati.

Nel Piano per le coste laziali rientra la delibera approvata dalla Giunta regionale – su proposta del presidente Francesco Rocca, di concerto con la vicepresidente Roberta Angelilli e l’assessore Fabrizio Ghera – finanziata con nuovi 46,2 milioni di euro, nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027, che rappresenta, quindi, un tassello importante oltre ad altre importanti iniziative già avviate, fra cui:

•             18,7 milioni di euro di opere finanziate con i fondi Fesr 2021-2027, molte delle quali già realizzate o in via di conclusione;

•             lo sblocco e il recupero di 22 milioni di euro di fondi regionali assegnati ai Comuni, che erano fermi dal 2019 per questioni burocratiche. Tali progetti sono a oggi tutti in corso di realizzazione.

Regione Lazio, presentato il Piano triennale per la difesa integrata della costa

Così il Presidente Francesco Rocca: «Difendere il mare significa tutelare identità, economia e lavoro, con programmazione, tecnologie avanzate e il coinvolgimento dei Comuni. Grazie al vicepresidente Roberta Angelilli e all’assessore Fabrizio Ghera per il grande lavoro di squadra che ha reso possibile il più grande piano di manutenzione del mare laziale».