Il giovane agente della Polstrada aveva perso la vita in un incidente di moto in Sicilia
Giuseppe Maggio: oggi i funerali a Nicosia. Funzione anche a Cerveteri –
Si terranno oggi le esequie per Giuseppe Maggio, giovane agente della Stradale di Cerveteri che ha perso la vita in un incidente motociclistico nella sua natale Nicosia.
L’estremo saluto sarà dato alle ore 15.30 presso la chiesa Cattedrale della città siciliana in provincia di Enna.
Anche a Cerveteri sarà effettuata una funzione in onore del giovane agente della Polstrada: la celebrazione del lutto si terrà presso la chiesa di San Giovanni Battista in piazza Domitilla, alla presenza dei colleghi.