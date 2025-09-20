Nuove agevolazioni per le famiglie con più figli che frequentano le scuole cittadine

Santa Marinella: nuovi regolamenti di Scuolabus e Mensa scolastica –

Approvati all’unanimità in Consiglio Comunale i regolamenti dei servizi di scuola bus e mensa scolastica, con importanti novità a beneficio degli utenti.

In aggiunta alla riduzione dei costi calcolata in base all’ISEE del proprio nucleo familiare, l’Amministrazione Comunale ha introdotto nuovi sostegni per le famiglie con due, tre o più figli che usufruiscono del servizio di mensa, prevedendo uno sconto del 20% per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio e per ciascun figlio successivo.

Il servizio di refezione scolastica ha un costo annuo per il Comune pari a 320 mila euro circa, 190 mila euro è la quota di incasso annuo, la restante parte viene coperta con fondi di bilancio.

“Essere vicini alle famiglie rimane una delle principali priorità di questa Amministrazione – ha riferito il sindaco Pietro Tidei – Il Consiglio comunale ha deliberato due nuovi regolamenti per gestire i servizi a domanda individuale, che non sono un obbligo istituzionale, ma servizi essenziali a garanzia del diritto allo studio”.

Un’altra novità del regolamento riguarda l’elevazione a 500 euro della quota massima di un eventuale debito delle famiglie morose nei confronti del servizio.

Resta inteso che l’accesso alla mensa per l’anno successivo sarà comunque subordinato al pagamento di eventuali arretrati relativi al figlio o ad altri figli iscritti.

Il Consiglio Comunale ha approvato e confermato anche il regolamento del servizio di scuola bus, che ha già preso il via dal primo giorno dell’anno scolastico.

In questo modo gli uffici comunali avranno uno strumento più efficace per gestire i rapporti con il nuovo fornitore del servizio e monitorare sulla sua qualità, introducendo anche strumenti di misurazione di “customer satisfaction”.

“Come avranno già notato gli utenti, anche quest’anno abbiamo voluto avviare fino a dicembre la navetta per gli alunni e le provenienti dalla scuola Centro che frequentano i plessi di via Cicerone e di piazzale della Gioventù – ha spiegato il Primo Cittadino – Inoltre, non appena riprenderanno i lavori di Italgas nei pressi del ponte Vignacce, al fine di decongestionare il traffico veicolare sarà attivato un servizio bus per tutti gli alunni e gli studenti che dalla zona di Valdambrini devono raggiungere il Liceo Galilei e l’Istituto comprensivo ”, ha concluso il sindaco Tidei.