Emergenza Coronavirus, ecco i provvedimenti validi da oggi fino al 15 gennaio

Questi, in sintesi, i provvedimenti adottati dal governo mediante il Decreto, validi dal 7 al 15 gennaio 2021:

𝟳 𝗲 𝟴 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗮 Divieto di spostarsi fuori dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza; Consentito rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione escluse seconde case fuori regione; Spostamenti liberi all’interno della Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza senza ricorrere all’uso dell’autocertificazione; Bar e ristoranti aperti fino alle ore 18:00, con asporto fino alle ore 22:00 e consegne a domicilio senza limiti di orario; Negozi e centri commerciali aperti fino alle ore 20:00; Nidi, primarie, medie in presenza; Superiori in DAD; Coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;

𝟵 𝗲 𝟭𝟬 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 Vietati gli spostamenti fra regioni e fra comuni, salvo casi di necessità, lavoro o urgenza. Necessario munirsi dell’autocertificazione; Gli abitanti dei comuni con meno di 5 mila abitanti possono muoversi fuori dal comune in un raggio di 30 km; Consentito il ritorno nella propria residenza, domicilio o abitazione; Ristoranti e bar chiusi, con possibilità di fare asporto fino alle 22 e consegne a domicilio senza limiti di orario; Negozi aperti fino alle ore 20:00, ma centri commerciali chiusi; Coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;

𝗗𝗮𝗹𝗹’𝟭𝟭 𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗮 , 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 Ogni regione verrà inserita in una specifica area di rischio, ma resteranno vietati in ogni caso gli spostamenti tra le regioni, anche quelle poste in fascia gialla ; Nidi, primarie e medie in presenza; Superiori in presenza al 50%;

𝗡𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘇𝗼𝗻𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 Una volta al giorno ci si può spostare in 2 persone verso un’abitazione privata della propria Regione, tra le ore 05:00 e le ore 22:00, con minori di 14 anni o persone disabili;

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲, 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗗𝗽𝗰𝗺 𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝟯 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗮 , 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 , 𝗮𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝟭𝟭 𝗮𝗹 𝟭𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼-𝗟𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟱 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭

𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗮 Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità; Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (sabato e domenica) ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, ed edicole al loro interno; Chiusura di musei e mostre; Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie; Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori; Sospese le prove preselettive, le prove scritte, svolte in presenza per concorsi pubblici e privati, come pure di abilitazione professionale, fatto eccezione per i concorsi e le abilitazioni di medici, operatori sanitari e del Dipartimento Protezione Civile; Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico; Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie; Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18:00. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi;

𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲 Vietato circolare dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità; Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune; Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno; Chiusura di musei e mostre; Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; Didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie; Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori; Sospese le prove preselettive, le prove scritte, svolte in presenza per concorsi pubblici e privati, come pure di abilitazione professionale, fatto eccezione per i concorsi e le abilitazioni di medici, operatori sanitari e della Protezione Civile; Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico; Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie; Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi;

𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 E’ vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro; Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni; Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità; Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri; Chiusi i centri estetici; Negli uffici pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili, altrimenti si prosegue in “smart working”; Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media; Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni; Sospese le prove preselettive, le prove scritte, svolte in presenza per concorsi pubblici e privati, come pure di abilitazione professionale, fatto eccezione per i concorsi e le abilitazioni di medici, operatori sanitari e della Protezione Civile; Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico; Sospese le attività nei centri sportivi; Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale; Sono chiusi musei e mostre; Chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie; Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico;

𝗜𝗻 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮𝗴𝗹𝗶𝗼 Per consultare il nuovo Decreto-Legge cliccare il link https://www.gazzettaufficiale.it/…/2021/01/05/21G00001/sg; Per prendere visione del Dpcm 3 dicembre 2020 consultare il sito http://www.governo.it/node/15850, all’interno è disponibile il documento in formato PDF presso http://www.governo.it/…/new…/files/dpcm_20201203.pdf, oppure in PDF testuale all’indirizzo http://www.governo.it/…/new…/files/dpcm_20201203_txt.pdf, e gli allegati in PDF presso http://www.governo.it/…/files/dpcm_20201203_allegati.pdf, oppure in PDF testuale all’indirizzo http://www.governo.it/…/dpcm_20201203_allegati_txt.pdf

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗔𝘂𝘁𝗼𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 Per gli spostamenti vietati in zona rossa e arancione e negli orari e nelle zone in cui è vietato circolare liberamente secondo il Decreto-Legge del 5 gennaio e il Dpcm del 3 dicembre 2020 è necessario munirsi del modello di Autodichiarazione, disponibile presso il sito del Ministero dell’Interno al seguente link https://www.interno.gov.it/…/modello_autodichiarazione…#norme#salute#emergenza#informazione

