Share Pin 0 Condivisioni

Chi avesse necessità di usufruire di un farmaco può contattare il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0692959918.

Cerveteri, prosegue anche nel 2021 il Farmaco Sospeso

Cerveteri, prosegue anche nel 2021 il Farmaco Sospeso

Continua l’iniziativa solidale promossa dal Comune di Cerveteri e dalla Multiservizi Caerite del Farmaco Sospeso. A Cerveteri presso le cinque farmacie comunali sarà possibile acquistare uno o più farmaci da banco e lasciarli nel contenitore solidale presente. Sarà poi il Gruppo Comunale di Protezione Civile a ritirare i farmaci e consegnarli alle famiglie in difficoltà che ne faranno richiesta.

“In queste prime settimane in cui è stata avviata l’iniziativa abbiamo raccolto un numero importante di medicinali che già in alcuni casi sono stati consegnati a chi ne ha fatto richiesta – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – anche in questo nuovo anno sicuramente continueremo a portarci dietro e a dover convivere con le conseguenze di un 2020 davvero nefasto, sia da un punto di vista medico-sanitario che socio-economico.

Sono davvero tante purtroppo le persone che a causa della perdita del lavoro, si trovano nella difficile situazione di non potersi permettere neanche il più comune dei farmaci per fronteggiare i tipici malanni di stagione.

Per questo abbiamo voluto dare vita a questa iniziativa, per poter dare una risposta anche per quanto riguarda la fornitura di farmaci a chi si trova in un momento di difficoltà”.

“Chi avesse necessità di usufruire di un farmaco – prosegue Alessio Pascucci – può contattare il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0692959918”.

Le farmacie dove poter donare un farmaco sono le seguenti: Farmacia n.1- Piazza Risorgimento n.21, Centro Storico di Cerveteri, Farmacia n.2- Via Oriolo n.1, Cerenova, Farmacia n.3- Via Prato del Cavaliere n.4, zona Coop Farmacia n.4- Piazza Nazzareno Pagliuca n.3, Due Casette Farmacia n.5- Via Settevene Palo n.81.