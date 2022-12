L’Assessore al Personale Gnazi: “Due giornate storiche, ora avanti con prove orali e valutazione dei titoli”

Concorsi a Cerveteri, svolta la prova scritta per la Polizia Locale ed i colloqui orali per gli assistenti sociali –

“Quelle appena concluse sono state due giornate storiche per il Comune di Cerveteri: martedì 13 dicembre si sono svolti i colloqui orali per l’assunzione di 2 assistenti sociali a tempo determinato e mercoledì 14 dicembre si è svolta la prova scritta per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza da destinare al Corpo di Polizia Locale. Nel corso della giornata di lunedì 19 dicembre si concluderà la valutazione dei titoli delle assistenti sociali e martedì 20 dicembre si svolgerà la prova orale dei vigili così da chiudere le 4 assunzioni entro la fine dell’anno. Un grande lavoro di squadra, una grande sinergia tra il Sindaco ed il neo Dirigente della 2 Area servizi alle persone Dott. Emiliano Magnosi supportato dal Servizio Gestione Risorse Umane, con la finalità di potenziare la pianta organica dell’Ente, in due particolari e delicati servizi, quali quello della Polizia Locale e quello dei Servizi Sociali, che necessitano di maggior personale per rispondere alle esigenze delle cittadinanza”. A dichiararlo è Alessandro Gnazi, Assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Cerveteri.

“Sin dal mio insediamento – ha continuato l’Assessore Alessandro Gnazi – ho trovato un importante sostegno da parte del personale dipendente del nostro Comune, che immediatamente mi ha affiancato in questi due settori fondamentali all’interno della macchina comunale quali il bilancio e il personale. In campagna elettorale come coalizione avevamo preso l’impegno con i cittadini che ci saremmo adoperati per offrire opportunità alle persone del territorio tramite concorsi e selezioni e con i dipendenti che avremmo incrementato le risorse umane presenti e riorganizzato i servizi. Siamo partiti dal rinnovo delle posizioni apicali e stiamo proseguendo con l’inserimento di altre figure all’interno della macchina amministrativa. Da giugno sono state già assunte 4 nuove risorse destinate per lo più ad implementare i servizi tecnici e sono previste entro la fine dell’anno altre 2 nuove unità oltre a quelle dei concorsi. È stato potenziato il corpo di polizia locale per la stagione estiva con il servizio di 5 vigili stagionali, è stato dato seguito a vari interscambi per far riavvicinare le persone del territorio. Nei prossimi anni si continuerà a lavorare in quest’ottica: rinforzare e potenziare l’organico comunale, determinante per portare a compimento i punti del programma elettorale con il quale ci siamo presentati ai cittadini, dare loro risposte e soddisfare le loro esigenze”.

Non per ultimo, l’Assessore, si sente di ritornare sull’importante aspetto legato ai concorsi riguardante l’opportunità occupazionale per il territorio “L’importanza di queste assunzioni comunque non è solamente legata al potenziamento della macchina comunale in se, ma rappresenta anche una risposta concreta che abbiamo voluto dare alle necessità occupazionali della nostra città. In un momento storico come questo, il proprio Comune non può esimersi dall’offrire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere, tramite concorso, un posto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e mi inorgoglisce molto, grazie al supporto della macchina amministrativa, l’essere riuscito a far tornare Cerveteri scenario di procedure concorsuali. Grande è stata la partecipazione dei cittadini del territorio alle selezioni, se pur riguardanti figure particolari come l’agente di polizia e ancor più settoriale come nel caso del profilo di assistente sociale. I due concorsi sono solo l’inizio di un ponte che questa amministrazione intende costruire per unire sempre di più la macchina amministrativa con i propri cittadini”