Obiettivo Lazio, oggi a Roma Forza Italia apre la campagna elettorale

“Oggi terremo a Roma all’hotel Ergife dalle ore 17 una manifestazione di Forza Italia per aprire la campagna elettorale per le elezioni regionali del Lazio. Interverrà in collegamento il presidente Berlusconi e saranno presenti il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e esponenti di governo e del parlamento di Forza Italia. Oramai mancano poche settimane alle elezioni regionali e bisogna avviare una campagna elettorale che vede il centrodestra favorito, senza però la presunzione di considerare già per acquisito il successo”.

Ad annunciarlo è il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, coordinatore romano di Forza Italia

“Per quanto riguarda la presidenza della Regione – sottolinea Gasparri- occorrono proposte valide, in grado di governare la Regione, non soltanto di vincere grazie alla prevalenza dello schieramento di centrodestra. La ricerca va fatta tra tutti gli uomini e le donne dell’intera coalizione, valutando le classi dirigenti di tutte le formazioni politiche. Chi ha poi più numeri ha certamente il diritto di avanzare le proprie proposte, ma anche il dovere di non lasciare spazio all’improvvisazione”.

Sarà presente anche l’onorevole Alessandro Battilocchio.