Domenica 15 marzo raduno davanti al Comune e partenza da Piazza Falcone per il gemellaggio tra Volanti Storici Ladispoli e Gruppo Auto Storiche Litorale Romano, con arrivo a Roma

Auto d’epoca in parata: Ladispoli celebra la passione per i motori storici –

di Marco Di Marzio

Ladispoli si prepara ad accogliere una nuova giornata dedicata alla passione per i motori storici. Domenica 15 marzo gli appassionati di auto d’epoca si daranno appuntamento davanti al Comune per il tradizionale incontro mensile organizzato dal gruppo Volanti Storici Ladispoli, che ogni terza domenica del mese riunisce collezionisti e curiosi attorno al fascino senza tempo delle vetture storiche.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 in Piazza Falcone, dove i partecipanti esporranno le proprie auto d’epoca prima della partenza ufficiale fissata per le 10.00. L’iniziativa sarà anche l’occasione per un evento speciale di gemellaggio con il Gruppo Auto Storiche Litorale Romano, realtà che riunisce appassionati provenienti da diverse località della costa e della Capitale.

Dopo il raduno e i saluti iniziali, le vetture sfileranno in un suggestivo percorso che porterà i partecipanti fino a Roma, con arrivo previsto in Piazza Agricoltura. Una vera e propria parata di modelli storici che rappresentano decenni di storia dell’automobile, capace di attirare l’attenzione di appassionati, famiglie e curiosi.

L’evento non è soltanto un momento di esposizione e guida, ma anche un’occasione di incontro e condivisione tra cultori del motorismo storico. Il gemellaggio tra i due gruppi rafforza infatti lo spirito di collaborazione tra associazioni che promuovono la tutela e la valorizzazione delle auto d’epoca, autentici simboli di design, tecnica e cultura automobilistica.

Ancora una volta Ladispoli si conferma punto di riferimento per gli appassionati del settore, offrendo ai cittadini e ai visitatori uno spettacolo su quattro ruote capace di unire memoria, passione e convivialità.