Gli studenti dell’alberghiero al teatro Orione di Roma per un’opera tratta dal famoso romanzo di Dumas

“Montecristo”: la lezione di francese diventa emozione –

Un’esperienza formativa di straordinaria efficacia capace di unire l’apprendimento linguistico alle emozioni attraverso il potere della rappresentazione scenica: è quella vissuta dagli studenti della classe II B dell’Istituto Alberghiero che mercoledì 11 marzo hanno raggiunto il Teatro Orione di Roma, accompagnati dal Prof. Alberto Oliva, Docente di Lingua Francese, dalla Prof.ssa Laura Canestrari, Docente di Lettere, dal Prof. Massimo Cantisani e dalla Prof.ssa Nicoletta Rinaldi, Docenti di Sostegno.

“Abbiamo scelto “Montecristo” uno spettacolo tratto da un classico della letteratura dell’Ottocento, il romanzo di Alexandre Dumas, che mette al centro temi forti e sempre attuali – ha sottolineato il Prof. Oliva – come l’amicizia, la giustizia, il tradimento, il desiderio di vendetta, ma anche il perdono e la capacità di resistere al dolore, al senso di solitudine e di abbandono.

Assistere ad una rappresentazione in lingua originale come quella curata dall’Associazione Mater Lingua – ha aggiunto – consente di potenziare le conoscenze apprese in aula, migliorando la capacità di comprensione, la competenza lessicale e comunicativa.

Lo spettacolo ha unito dialoghi e musica, coinvolgendo intensamente gli studenti grazie alla performance di attori professionisti madre lingua.

Un’esperienza formativa che rende l’apprendimento più stimolante e significativo, confermando quanto il teatro rappresenti non soltanto una straordinaria forma artistica ma anche un insostituibile strumento di crescita culturale capace di trasformare la conoscenza in emozione”.