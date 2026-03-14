Dalla prima 500 ricevuta a 18 anni alla sorpresa di San Valentino: la storia della vettura del 1971 che oggi accompagna Angelo Palumbo e Monica Costantini nei viaggi e negli eventi dell’associazione

Volanti Storici Ladispoli, il ritorno della “Va-lentina”: la Fiat 500 del cuore di Angelo e Monica –

di Marco Di Marzio

Ci sono automobili che sono molto più di semplici mezzi di trasporto. Sono scrigni di ricordi, simboli di affetti e compagne di viaggio capaci di unire generazioni. È il caso della Fiat 500 del 1971 di Angelo Palumbo e Monica Costantini, membri dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, una vettura che porta un nome speciale: Va-lentina.

Una storia fatta di nostalgia, intuizioni e sorprese che, quasi per caso, ha riportato Angelo indietro nel tempo fino ai suoi diciotto anni.

Il primo amore a quattro ruote

«Era il 1990 quando avevo 18 anni» racconta Angelo. «Appena presa la patente mio padre mi regalò una Fiat 500 per iniziare a scorrazzare».

Quella piccola utilitaria fu la sua prima vera esperienza di libertà. Tuttavia, l’avventura durò poco: circa un anno dopo arrivò la prima auto nuova, una Opel Corsa, e la 500 venne regalata a un amico.

Da quel momento passarono quasi trent’anni senza che Angelo pensasse più a quella macchina. «Ne vedevo diverse in giro, ma senza nessun effetto particolare» ricorda.

La scintilla nel garage di un cliente

La svolta arriva nel 2022, durante un sopralluogo di lavoro presso un cliente. Nel suo garage Angelo nota due Fiat 500 completamente restaurate.

«Una delle due era identica a quella che avevo avuto a 18 anni: modello L, bianca con interni neri».

Uno sguardo, qualche domanda e la curiosità comincia a farsi strada. Tornato a casa racconta tutto alla moglie Monica, ma sembra finire lì. In realtà quella notte Angelo non riesce a dormire: i ricordi tornano alla mente sempre più nitidi.

Qualche giorno dopo torna dal cliente per svolgere il lavoro e approfitta dell’occasione per fare molte domande su quel mondo che fino ad allora conosceva poco: modelli, quotazioni, targhe nere o bianche, restauri e originalità.

La scelta giusta

Durante la conversazione emerge che entrambe le vetture sono in vendita. Una è completamente originale, l’altra modificata nella carrozzeria e nel motore.

Angelo chiede consiglio.

«Se sei a digiuno di questo mondo e non hai problemi con la differenza di prezzo, ti consiglierei quella originale», gli suggerisce il proprietario.

Poi arriva il dettaglio che rende tutto ancora più speciale: l’anno di immatricolazione è il 1971, lo stesso anno di nascita di Angelo.

La sorpresa del 14 febbraio

Siamo alla fine di gennaio e Angelo decide di trasformare quell’acquisto in qualcosa di ancora più significativo. Organizza infatti una sorpresa per la moglie Monica proprio il giorno di San Valentino.

Con la complicità delle due figlie prepara tutto nel garage del venditore: un piccolo aperitivo con alcuni amici e la consegna a sorpresa della vettura.

«Il tutto riuscì alla perfezione con grande stupore ed emozione della mogliettina» raccontano sorridendo.

La nascita di “Va-lentina”

Da quel momento la piccola Fiat 500 entra ufficialmente nella famiglia con un nome affettuoso: “Va-lentina”.

Il nome richiama il giorno della sorpresa, San Valentino, ma anche la simpatica lentezza del motore originale della vettura.

«È diventata la nostra scatolina magica, la terza figlia di casa» spiegano Angelo e Monica. «Le vogliamo tutti un mondo di bene».

Viaggi, amicizie e nuove strade

In quattro anni la piccola 500 ha regalato moltissime emozioni alla famiglia Palumbo-Costantini.

Grazie a lei sono nate nuove amicizie, tra cui quelle con Fabio e Pasquale, e si sono moltiplicate le occasioni di viaggio e incontro con altri appassionati.

Va-lentina ha già percorso oltre 20mila chilometri, attraversando l’Italia da nord a sud e arrivando anche sulle isole.

Un’avventura che continua sulle strade e negli eventi dei Volanti Storici Ladispoli, dove ogni automobile racconta una storia unica.

E quella di Va-lentina dimostra che, a volte, basta una piccola utilitaria per riportare in vita ricordi, emozioni e nuovi capitoli da scrivere insieme.