Aurelia pericolosa, il presidente dell’Olmetto Renna: “Si trovi una soluzione”

La statale Aurelia è spesso teatro di incidenti soprattutto nel tratto tra Ladispoli e Marina di San Nicola: spesso in quel tratto gli automobilisti per effettuare inversione anziché raggiungere Marina San Nicola per l’inversione di marcia, preferiscono oltrepassare la doppia striscia continua per fare rifornimento di carburante al distributore, oppure svoltare nelle campagne come Olmetto.

Solo negli ultimi giorni si sono verificati diversi sinistri con diversi feriti. Per questo resta di attualità il tema sicurezza legato alla statale. Sull’argomento interviene il comitato locale Olmetto Monteroni.

«Sono stati buttati finora cinque anni – parla Massimo Renna, il presidente – senza che si sia trovata una soluzione urbanistica valida per questa frazione di Ladispoli, anzi peggiorandola con delibere di Consiglio sbagliate e corrette con ulteriori sbagli. Senza dimenticare il degrado del territorio bersagliato dagli abbandoni di rifiuti e dalla

scarsa sicurezza, come appunto nel caso dell’accesso all’Aurelia per il quale da anni esiste una proposta mai presa in considerazione».

I residenti vorrebbero una rotonda oppure di una complanare.

«Il progetto – spiega Renna – nel nostro caso si baserebbe su una corsia di accelerazione e una di decelerazione per limitare il caos. La fermata del pullman potrebbe anche essere spostata di alcuni metri e migliorata per l’incolumità di pendolari e residenti. Comune, Anas e Cotral si incontrino per affrontare i vari temi».