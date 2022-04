Blitz antidroga tra Roma e Provincia: 13 arresti in 48 ore

Nelle ultime 48 ore, i carabinieri del Comando provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito una serie di blitz antidroga nel centro della Capitale e nelle periferie che hanno portato all’arresto di 13 persone.

Blitz antidroga tra Roma e Provincia

A Montespaccato, i carabinieri hanno arrestato due uomini di 40 e 56 anni, entrambi con precedenti, sorpresi a cedere mezzo grammo di cocaina ad un acquirente. Le operazioni di controllo estese nella loro abitazione hanno consentito di sequestrare altri 50 grammi di cocaina e 1.250 euro ritenuti provento di attività illecita. In viale Giustiniano Imperatore, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un romano di 30 anni, con precedenti. Dopo aver osservato un anomalo via vai nella sua abitazione, è scattato un controllo: trovati quasi mezzo chilogrammo di marijuana, hashish e cocaina pronte per essere vendute. Oltre 520 grammi di hashish, invece, sono stati sequestrati dai carabinieri della Stazione Roma Alessandrina ad un romano di 24 anni, con precedenti. Avvicinato per un controllo mentre circolava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, ha tentanto di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Nel vano sottosella, i militari hanno trovato i panetti di hashish.

I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato tre giovani – un 19enne e un 22enne delle Filippine e un 21enne romano – mentre vendevano hashish ad una 14enne romana. Le successive perquisizioni nelle abitazioni dei quattro giovani hanno permesso di sequestrare 58 grammi della stessa sostanza stupefacente. In via Walter Tobagi, i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un ragazzo romano di 23 anni, incensurato, sorpreso in possesso di 14 dosi di cocaina, confezionate singolarmente e pronte per essere vendute, e 375 euro, ritenuto provento dello spaccio. A Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato, in poco tempo, 3 persone – due ragazzi originari di Avellino di 25 e 29 anni e un romano di 53 anni – trovati con dosi di cocaina, in totale 90 dosi. I carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 37enne albanese, senza fissa dimora e con precedenti, fermato dopo essere stato notato aggirarsi con fare sospetto lungo via degli Stradivari.

Nelle sue tasche sono state trovate 4 dosi di cocaina e 610 euro in contanti. A San Basilio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 60enne romano che, all’ esito di un controllo mentre si trovava a bordo della sua auto ferma in via Fabriano, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione nella sua abitazione, nella stessa via, ha permesso di sequestrare 71 grammi di cocaina suddivisi in 11 involucri di cellophane nascosti in un mobile della cucina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.