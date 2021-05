Associazione nautica Campo di Mare: approvati i bilanci e rinnovati gli organi sociali

Share Pin 11 Condivisioni

L’assemblea ordinaria dei soci si è riunita in via telematica causa covid

Approvati i bilanci e rinnovati gli organi sociali dell’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione nautica Campo di Mare asd.

L’assemblea si è svolta in via telematica causa covid, ed è stata “ben organizzata e molto partecipata – hanno spiegato – con un call center di supporto per i collegamenti e con un coordinatore online che ha ben condotto e moderato i numerosi interventi dei soci”.

“Un riconoscimento a questi ultimi, sia per la partecipazione e sia per l’ordine e la pacatezza con le quali hanno effettuato i loro interventi, evitando sovrapposizioni e confusione; è stato un successo che ha fugato i timori della vigilia derivanti dall’utilizzo di uno strumento del tutto nuovo rispetto al passato”.

“In corso di Assemblea e sino al termine della stessa i Soci hanno avuto la possibilità di votare online sul rendiconto economico, sul preventivo e per il rinnovo degli Organi statutari, Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri”.

“I risultati dello scrutinio elettronico hanno dato soddisfazione al Consiglio direttivo uscente al quale è stato riconosciuto l’impegno profuso nel triennio precedente, nel corso del quale sono stati affrontati e superati problemi molto difficili, quali l’avanzamento della sede nautica a seguito imposizione Ostilia con demolizione delle vecchie strutture e posizionamento di strutture amovibili ed a norma di legge, il successivo e oneroso trasferimento per consentire lo svolgimento dello Jova Beach Party che altrimenti non

si sarebbe potuto svolgere, il rifacimento di tutti gli impianti di servizio, la gestione dell’ultima stagione in piena emergenza Covid con l’attuazione di un rigido protocollo che ha consentito di trascorrere una estate serena ed in piena sicurezza”.

“Sono state approvate all’unanimità le relazioni del presidente, del tesoriere e dei revisori, così come all’unanimità sono stati approvati i dati contabili”.

“La votazione per il rinnovo del Consiglio direttivo ha visti confermati, nel segno della continuità, i consiglieri uscenti, con l’aggiunta di due nuovi componenti, uno dei quali per cooptazione successiva finalizzata a dare impulso alle attività culturali”.

“Il Consiglio direttivo si è poi riunito per assegnare, come previsto dallo Statuto, le cariche sociali; all’unanimità sono stati riconfermati il presidente Celso Valerio Caferri, il vice presidente Guido Baranello, il tesoriere Adolfo Cascialli ed il segretario Alvaro Ciucci”.

“Confermati, questi direttamente dall’Assemblea, i presidenti dei Collegi dei revisori e dei probiviri, rispettivamente Fabio Ursini e Renato De Silva”.

