Il delegato ai rapporti istituzionali di Forza Italia: “Tra le tante priorità si potrà digitalizzare la Pubblica amministrazione, la biblioteca, riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole elementari al fine di migliorare l’offerta educativa e migliorare tanti altri settori”

Penge (Forza Italia): “Il recovery plan una importante occasione per il comune di Ladispoli”

Il piano di investimenti che il Governo ha consegnato a Bruxelles è uno dei pochi aspetti positivi del 2021, un anno che dal 2020 ha visto milioni di famiglie devastate dalla pandemia.

Se pensiamo innanzitutto alle vittime della pandemia, alle sue conseguenze nel campo economico, lavorativo e soprattutto sociale, sicuramente, con il Recovery plan dobbiamo guardare con speranza al futuro.

Un piccolo tassello del grande piano europeo che non a caso è chiamato Next generation Eu.

Proprio alle nuove generazioni è rivolto il Next Generation Eu che comprende strumenti di sostegno per gli Stati Ue e rappresenta un’opportunità imperdibile per lo sviluppo, gli investimenti e soprattutto le riforme. Nel PNRR viene sottolineato come l’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.

Il PNRR italiano si compone di 16 componenti raggruppate in 6 missioni:

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Missione 5 – Inclusione e coesione

Missione 6 – Salute

Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore.

L’ammontare complessivo delle risorse destinate all’Italia nell’ambito del Recovery Fund, dovrebbe essere pari a 235,6 miliardi così ripartiti :

191,5 miliardi della Recovery and Resilience Facility

31 dal Fondo complementare

13,5 del programma React-Eu.

I 191,5 miliardi del RRF si dividono in 68,9 miliardi di sovvenzionie 122,6 miliardi di euro in prestiti.

Marco Penge, Delegato ai Rapporti Istituzionali per Forza Italia, afferma: Quello del Recovery plan è un tema molto importante in quanto, come detto dal Presidente Draghi, si darà centralità agli enti locali. Con il Recovery Plan viene sottolineato l’importante ruolo dei Comuni che avendo contezza dei bisogni dei cittadini riusciranno ad attuarlo in modo efficace. Secondo i dati circa il 40% dei fondi ovvero 90 Mld sarà dedicato agli enti locali. Per Ladispoli, Forza Italia darà il sostegno necessario per lo studio di progetti di fattibilità che si potranno agganciare al PNRR e con l’aiuto dell’On. Battilocchio, sempre attivo e presente in sinergia con il Sindaco Grando sicuramente si darà una svolta di sviluppo.

Tra le tante priorità si potrà digitalizzare la Pubblica amministrazione, la biblioteca, riqualificare e mettere in sicurezza gli asili e le scuole elementari al fine di migliorare l’offerta educativa e migliorare tanti altri settori. Con il Superbonus 110%, i cittadini, potranno ristrutturare gli edifici stimolando il settore edilizio da anni in crisi, incoraggiando il risparmio energetico e allo stesso tempo rinnovando l’immagine urbanistica della nostra città.

Prioritari per Forza Italia saranno anche i progetti rivolti al benessere dei giovani della nostra città creando dei progetti ad hoc, un punto su cui sta scommettendo l’amministrazione Grando con la nomina a delegato alle Politiche giovanili di Edoardo Petrone effettuata pochi giorni fa.

