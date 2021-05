Share Pin 5 Condivisioni

Pascucci: “Minore sarà la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e maggiori saranno i benefici ambientali ed economici”

Tarip Cerveteri: obbligatorio avere il kit completo dei mastelli, al via il censimento

Parte a pieno regime la tarip, tariffazione puntuale dei rifiuti. Si pagherà, cioè, per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Meno rifiuti indifferenziati si produrranno, dunque, minore sarà il costo del servizio per l’utenza.

Ma per far sì che la Tarip funzioni è obbligatorio, per ogni utente, essere in possesso del kit completo dei mastelli.

Per questo motivo l’amministrazione comunale etrusca ricorda come sia necessario per gli utenti, effettuare due operazioni:

Essere in possesso di tutti e 5 i mastelli

Effettuare il censimento dei mastelli in proprio possesso per accertarsi che siano correttamente associati alla propria utenza e non siano stati mai scambiati con altri utenti.

Per fare richiesta del kit completo dei mastelli o per chiederne la sostituzione (in caso di mastelli danneggiati) o il reintegro (qualora mancanti), è necessario compilare il form presente al link QUI. È possibile anche chiamare per la sola assistenza telefonica, il numero: 0689630225

Per quanto riguarda il censimento dei mastelli è possibile utilizzare la APP JUNKER cliccando sull’icona “CENSIMENTO MASTELLI”. Si può inserire il codice mastello sia manualmente che attraverso la scansione del codice a barre.

Per chi avesse difficoltà o poca dimestichezza con le APP e le modalità di censimento può chiamare il numero di assistenza telefonica 3510702468 – dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

Qui il video tutorial del censimento

