Assistenza Educativa Culturale a Ladispoli, pubblicata la manifestazione di interesse

L’Assessore ai servizi sociali rende noto che è pubblicata la manifestazione di interesse relativa all’Assistenza Educativa Culturale in favore degli alunni disabili per l’anno scolastico 2020 – 2021 finalizzata all’avvio di una procedura negoziata.

Il termine di presentazione della Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: c[email protected]entro e non oltre le ore 12.00 del 19/08/2020 intestata a: Comune di Ladispoli– Servizi Sociali – oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “Sostegno alle autonomie in favore degli studenti disabili che frequentano il 1° ciclo scolastico – anno scolastico 2019 – 2020 nel Comune di Ladispoli”.

Qui tutta la documentazione: https://www.comunediladispoli.it/manifestazione-di-interesse-servizio-aec-in-favore-degli-alunni-disabili-anno-scolastico-2020-2021/notizia