Il servizio, che sarà attivato a Civitavecchia, ha ottenuto uno stanziamento dalla Regione Lazio

Asl Roma 4, stanziati 16 milioni di euro per la radioterapia –

“Se ogni promessa è un debito siamo orgogliosi di onorare gli impegni presi, soprattutto quando si tratta della salute e della vita dei cittadini”. Inizia così l’intervento di Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’italia, dopo la comunicazione che Regione Lazio ha inviato alla direzione aziendale della ASL RM 4 sullo stanziamento di poco meno di sedici milioni di euro per la realizzazione, tra gli altri interventi, soprattutto del servizio di Radioterapia a Civitavecchia.

“Si tratta per me di un motivo di grande soddisfazione e responsabilità verso tutte le associazioni e i cittadini che aspettavano da ormai troppi anni l’attivazione di un servizio che non li costringerà più a estenuanti pendolarismi sanitari verso Roma, Viterbo o addirittura Grosseto per la periodica somministrazione di radioterapie.

Ringrazio il presidente Rocca, il direttore Urbani, la Presidente onoraria della Fondazione Cassa di Risparmio Gabriella Saracco per aver coordinato il tavolo della radioterapia, la Direzione della Asl Roma 4 e gli uffici regionali che inserendo finalmente la radioterapia nella rete ospedaliera e conseguentemente nell’atto aziendale, hanno permesso questa decisiva accelerazione degli ultimi tre anni”, conclude Emanuela Mari.